Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказал мнение о возможном начале политической карьеры после завершения выступлений в футболе.

Футболист Тарасов рассказал, что ему интересна работа в Госдуме

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