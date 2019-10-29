Футбол

RT на русскомRT на русскомФутболист Тарасов рассказал, что ему интересна работа в Госдуме

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказал мнение о возможном начале политической карьеры после завершения выступлений в футболе.
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