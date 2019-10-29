Футбол
MetaratingsТарасов может продолжить карьеру в Катаре
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что может продолжить карьеру за пределами России. Сейчас 32-летний российский хавбек находится в статусе свободного агента.
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Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Общество
В России ожидается рост социальных протестов
Эксперты считают, что число протестных акций в России может увеличиться, а социальные протесты будут социализироваться, говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Неполитический протест в регионах».
Политика
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Спорт
Помните Марию Комиссарову, сломавшую позвоночник в Сочи? Она родила двоих, судится с врачом и верит, что встанет на ноги
Научилась радоваться каждому дню, переехала в Испанию, вышла замуж на Тенерифе, в августе родила уже второго ребенка, ведет популярный блог в инстаграме, а главное – все еще верит, что однажды встанет и пойдет.
Политика
Премьер Ливана Харири объявил об отставке
Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил во вторник об отставке всего правительства страны после почти двух недель массовых антиправительственных протестов.
Гаджеты
Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super
Основой новой карты служит тот же 12-нанометровый графический процессор Turing TU116-300, который используется в модели GeForce GTX 1660.
Политика
Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну
Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
Политика
Кремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу
Ранее во вторник депутат Верховной Рады Олег Волошин выразил уверенность в том, что Киев проиграет в «газовой войне» с Россией, поэтому Украине не стоит доводить ситуацию с транзитом топлива до критического состояния.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева ждет ребенка от Данилы Козловского
Еще в 2015 году в СМИ появились слухи о романе Ольги Зуевой и Данилы Козловского.
Наука
Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров
Другие млекопитающие после смерти всех крупных динозавров и ряда других представителей мезозойской фауны начали активно колонизировать Землю.
Технологии
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
Кино
«Джокер» снова лидирует в домашнем прокате
По предварительным данным воскресенья, за прошедший уикенд «Джокер» заработал в США 18,9 миллиона долларов и снова стал лидером домашнего проката.
Наука
Шестой палец
Ища добычу, ай-ай блуждает по деревьям, простукивая их тонким третьим пальцем; если по стуку он понимает, что под корой есть полость, ай-ай резцами прогрызает в ней дырку и запускает туда длинный четвертый палец, ища жуков и личинок.
Армия и оружие
СМИ сообщили об обстреле патруля российской военной полиции в Сирии
Шесть человек пострадали в результате обстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе сирийской провинции Хасеке, когда там находился патруль российской военной полиции, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на местные СМИ.
Кино
Вышел новый сериал «Война миров» по роману Герберта Уэллса
Происшествия
В Москве вынесли приговор велосипедисту, насмерть сбившему женщину
В Москве приговорили к одному году тюрьмы велосипедиста Евгения Аршинова, сбившего женщину, которая впоследствии скончалась.
Футбол
Футболисты «Спартака» обыграли «Локомотив» со счётом 3:0
Общество
Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля
Экономика
Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев рассказал о самочувствии после сердечного приступа
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после перенесенного сердечного приступа.
Общество
«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти
Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни.
Армия и оружие
Мощь военной базы РФ в Армении увеличат почти в два раза
Футбол
Джака отказался извиняться перед фанатами «Арсенала»
Общество
В алтайском селе дети уже два месяца не ходят в школу — нет учителей
В селе Большая Тихая Алтайского края уже два месяца не работает школа — последняя учительница уехала в Германию.