Футбол

MetaratingsMetaratingsТарасов может продолжить карьеру в Катаре

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что может продолжить карьеру за пределами России. Сейчас 32-летний российский хавбек находится в статусе свободного агента.
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