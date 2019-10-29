Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что может продолжить карьеру за пределами России. Сейчас 32-летний российский хавбек находится в статусе свободного агента.

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Политика Кремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу Ранее во вторник депутат Верховной Рады Олег Волошин выразил уверенность в том, что Киев проиграет в «газовой войне» с Россией, поэтому Украине не стоит доводить ситуацию с транзитом топлива до критического состояния.

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Кино «Джокер» снова лидирует в домашнем прокате По предварительным данным воскресенья, за прошедший уикенд «Джокер» заработал в США 18,9 миллиона долларов и снова стал лидером домашнего проката.

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