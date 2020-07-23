Происшествия
ИзвестияТарасов отказался комментировать информацию о дебоше
Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
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Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Коммерсантъ 10:22
Политика
Захарова назвала вбросом обвинения в попытке взлома разработок вакцины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона отвергает обвинения в причастности к хакерским атакам в отношении разработок вакцины от коронавируса.
RT на русском 10:31
Космос
«Роскосмос» запустил грузовой корабль «Прогресс МС-15» к МКС
РИА Новости 10:37
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Технологии
Apple и NVIDIA присматриваются к покупке ARM
В NVIDIA и SoftBank отказались от комментариев, однако следует учесть, что архитектура процессоров ARM находит всё больше применения, в том числе в виде полноценной альтернативы x86.
The GEEK 10:48
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей
Новые автомобили вчера в 14:20
Общество
Снос спорткомплекса «Олимпийский» в Москве попал на видео
Снос спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве, который проходит в рамках реконструкции, попал на видео.
Lenta.ru 09:43
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Футбол
РПЛ отклонила предложение о расширении лиги до 18 команд
Российская премьер-лига (РПЛ) не будет расширена, сообщили в организации. Сейчас в чемпионате России играет 16 команд.
Коммерсантъ 09:42
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru 03:03
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке арестован на два месяца
Луцкий районный суд арестовал до 18 сентября Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с пассажирами.
Коммерсантъ 10:39
Происшествия
Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total
Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
Газета.Ru 10:47
Футбол
Влашич может перейти в «Наполи» за €15 млн
CT news вчера в 03:39
Экономика
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:49
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
Общество
В Госдуму внесён законопроект о продлении «дачной амнистии»
«Сегодня в Государственную думу внесён законопроект, которым предлагается продлить положения дачной амнистии на пять лет — до 1 марта 2026 года», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 10:03
Происшествия
В Подмосковье ищут ранившего девочку из газового пистолета
В Московской области сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из газового пистолета в годовалую девочку и причинил ей химические ожоги.
RT на русском 08:31
Общество
«Неуместная ретивость»: Беглов отрекся от увольнений 10% госслужащих
«Некоторые чиновники проявили неуместную ретивость и выпустили скороспелый, непродуманный документ, который вместо конструктивного настроя создает панические настроения», — продолжил он.
REGNUM 10:31
Происшествия
Михаил Захаров просил политическое убежище в Германии
Как выяснилось, Михаил Захаров подал документы на получение политического убежища в Германии. Сам Захаров находится в международном розыске.
ГТРК Липецк 06:51
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 06:58
Политика
Посол РФ в Британии: политику Лондона во многом определяет Вашингтон
Лондон, 23 июля 2020, 17:16 — REGNUM Проамериканское лобби в британском парламенте во многом определяет антироссийскую политику Лондона, заявил 23 июля посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин в интервью РБК.
REGNUM 10:16
Футбол
Экс-тренер «Шахтера» и «Зенита» Луческу возглавил киевское «Динамо»
Интерфакс-Спорт 08:20
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Общество
Беглов подписал закон о запрете маленьких баров в жилых домах
Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах.
REGNUM 10:15
Авто
ГАЗ получил льготный заем для выпуска нового грузовика «Валдай NEXT»
Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил Горьковскому автозаводу льготный заем в размере 400 млн рублей для освоения производства нового среднетоннажного грузовика «Валдай NEXT».
Автоновости дня 07:48