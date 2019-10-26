Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиТарасов подал в суд на бывшую жену

Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
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Тарасов подал в суд на бывшую жену

РИА Новости05:28

Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

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Ничего себе подарок! Дмитрий Тарасов подал в суд на маму его дочки

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Иск в день рождения: Тарасов «поздравил» жену, подав на нее в суд

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Погасивший задолженность по алиментам Дмитрий Тарасов снова подал в суд на экс-супругу

Вокруг ТВвчера в 16:55

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

Woman.ru04:16

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

StarHit.ruвчера в 15:00
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СМИ вспомнили самые громкие скандалы на «Поле чудес»

В честь дня рождения капитал-шоу "Поле чудес", СМИ вспомнили самые громкие скандалы в эфире передачи.
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Бутина поблагодарила россиян за поддержку

Россиянка Мария Бутина после прибытия в московский аэропорт Шереметьево поблагодарила российских граждан и дипломатов за поддержку.
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Украинского эксперта выгнали из студии во время ток-шоу «60 минут»

Председателя правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана выгнали из студии канала «Россия 1» во время эфира программы «60 минут» за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
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Слуцкий оценил отстранение поругавшегося с ним игрока «Витесса»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал вывод полузащитника Ришедли Базура из основного состава.
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Политика

Российский политолог предложил два варианта решение проблемы Донбасса

Синельников-Оришак предложил два варианта развития событий, если Украина откажется выполнять "формулу Штайнмайера" и Минские соглашения.
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Политика

Спикер Рады исключил компромисс по вопросу возвращения России в ПАСЕ

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей (ПАСЕ), но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
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В волгоградском регионе подводят итоги акции #ДоброВСело2019

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Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области 06:50
Общество

Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину

Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Lenta.ru 07:55
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае

В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
RT на русском 00:15
Политика

Германия проголосовала против отмены антироссийских санкций

В документе сказано, что фракция «левых» обратилась к парламенту с предложением о содействии на уровне ЕС отмене очередного продления антироссийских санкций.
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Происшествия

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Колонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака

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Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
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Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»

Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.
Телепрограмма вчера в 17:54
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
Общество

Умер работавший с ансамблем «Песняры» композитор Олег Молчан

Белорусский композитор Олег Молчан, работавший с ансамблем «Песняры», умер в возрасте 54 лет.
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Авто

Представлен Volkswagen Golf нового поколения

Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
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Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Общество

Стала известна концепция новой пенсионной системы

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Газета.Ru вчера в 05:00
Шоу-бизнес

Пугачева оконфузилась из-за детей на юбилейном концерте в Кремле

Напомним, юбилейный концерт Пугачевой был приурочен к ее 70-летию. Артистка отмечала день рождения 15 апреля, передает телеканал "360".
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Создателю «Чернобыля» поручат перезапуск «Пиратов Карибского моря»

Компания Walt Disney не оставляет надежду на перезапуск популярной франшизы "Пираты Карибского моря", основанной на аттракционе в тематических парках развлечений.
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Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы

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В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
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В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды

Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
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«Профессиональные» наушники Apple AirPods выйдут на следующей неделе

Наушникам приписывают систему активного шумоподавления, новый форм-фактор, датчик ЧСС и даже защиту от воды.
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Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
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В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

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Известия вчера в 00:05
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В Москве скоро пройдет шоу UFC, и я хотел бы остаться здесь на него, если смогу купить недвижимость здесь.
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