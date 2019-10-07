Футбол

ProstoProSportProstoProSportТарасов поздравил Путина мемом с надписью «самый умный футболист»

Футболист выложил снимок 2016 года, когда после матча с «Фенербахче» в Лиге Европы на поле остался в майке с изображением Путина и надписью «самый вежливый президент». На второй фотографии Тарасов приложил фото Путина в кимоно, на котором виднеется фото хавбека с надписью «самый умный футболист».
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Дмитрий Тарасов
С днём рождения, Владимир Владимирович! Желаю здоровья и много терпения для дальнейшего преображения нашей страны.
— Дмитрий Тарасов, российский футболистRT на русском 07:59

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Самый умный футболист Тарасов поздравил Президента с днем рождения

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