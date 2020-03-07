В середине февраля спортсмен подписал контракт с казанским «Рубином», но так и не успел выйти на поле, получив серьезную травму ноги во время сборов. Дмитрия Тарасова прооперировали в одной из клиник Рима.

с чего всё началось

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