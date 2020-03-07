Общество
ТелепрограммаСтала известна зарплата Дмитрия Тарасова в казанском «Рубине»
Адвокат футболиста казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова Умалат Сайгитов заявил, что его подопечный сейчас получает в команде из столицы Татарстана полмиллиона рублей в месяц. Напомним, что контракт он заключил до конца нынешнего сезона.
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с чего всё началось
В середине февраля спортсмен подписал контракт с казанским «Рубином», но так и не успел выйти на поле, получив серьезную травму ноги во время сборов. Дмитрия Тарасова прооперировали в одной из клиник Рима.StarHit.ru02:00
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Общество
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Минздрав Московской области сообщил, что у вернувшейся из Цюриха жительницы Подмосковья обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19.
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Общество
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Общество
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
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Путин поручил провести в России миграционную реформу
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Наука
Ученые: Низкоуглеводная диета помогает предотвратить старение мозга
Учёные из Университета Стоуни-Брук в США установили, что низкоуглеводная диета помогает предотвратить и даже обратить старение мозга.
Энергетика
Апокалипсис рубля: 100 рублей за доллар становится реальностью
Курс доллара взлетел за отметку 68 рублей, а евро ушел выше 77 рублей, следует из данных Московской биржи.
Спорт
Норвежская лыжница Йохауг выиграла Кубок мира
Игры
Стали известны системные требования Doom Eternal
7 марта системные требования DOOM Eternal были удалены со страницы проекта в Steam без объяснения причин.
Общество
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Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что новый клип Филиппа Киркорова «Романы» является «омерзительной поделкой».
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Бывший тренер российского бойца Федора Емельяненко — Андрей Былдин — в интервью «СЭ» рассказал историю о том, как Федор применил физическую силу по отношению к агрессивно настроенному футболисту.
Хоккей
Хартли о победе над «Салаватом»: «Бобков подтаскивал, делал хорошие сэйвы»
Бобков подтаскивал, делал хорошие сэйвы. Главное, что мы сыграли дисциплинированно и провели три стабильных и сильных периода.
Общество
Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса
Основная причина высокого спроса – боязнь эпидемии коронавируса, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Общество
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в России за минувшие сутки.
Транспорт
Опубликовано видео проезда первого рельсобуса по Крымскому мосту
"Южная пассажирская пригородная компания" опубликовала видеозапись проезда первого пригородного поезда Керчь - Анапа по Крымскому мосту.
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В Новой Москве горят склады с радиоэлектроникой
В Новой Москве загорелись склады с радиоэлектроникой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
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Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
Футбол
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом» в АПЛ
Армия и оружие
Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16
Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Сын Высоцкого прокомментировал "РИА Новостям" использование фото советского актера в рекламе ФБР.
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Жесткая секс-сцена из «Триггера» с Матвеевым и Масловой попала в Сеть
В Сеть попало видео жесткой секс-сцены сериала «Триггер» с участием актрисы и Максима Матвеева.