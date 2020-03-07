Общество
Газета.RuТарасов просит уменьшить алименты на дочь
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов намерен добиться пятикратного уменьшения алиментов на дочь от первого брака, передает Starhit.ru.
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Сегодня состоялось очередное заседание по делу Дмитрия об алиментах дочери Ангелине от первого брака.StarHit.ru02:00
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Релиз Phoenix Point состоялся в декабре 2019 года. Руководителем проекта является глава студии Snapshot Games Джулиан Голлоп.
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Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства.
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Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
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В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
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Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
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Елена Ильиных и Сергей Полунин рассказали поклонникам, что впервые стали родителями.
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Украина просит у США списанные корабли для своих ВМС
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В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
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Дубль Деспотовича помог «Оренбургу» победить «Арсенал»
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Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальное тепло в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что аномально высокая температура сохранится в Москве ещё как минимум пять дней.