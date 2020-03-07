Общество

Газета.RuГазета.RuТарасов просит уменьшить алименты на дочь

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов намерен добиться пятикратного уменьшения алиментов на дочь от первого брака, передает Starhit.ru.
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с чего всё началось

Стало известно, сколько Дмитрию Тарасову платят в «Рубине»

Сегодня состоялось очередное заседание по делу Дмитрия об алиментах дочери Ангелине от первого брака.
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