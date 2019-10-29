Ты не пыхти особо, тут такая ситуация.

Экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов рассказал об опыте своего выступления в договорных играх. Однажды у него была такая ситуация, рассказал футболист в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».

Тарасов рассказал, как участвовал в договорном матче

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