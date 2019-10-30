Футбол

ProstoProSportProstoProSportТарасов рассказал, как участвовал в договорном матче

Экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов рассказал об опыте своего выступления в договорных играх. Однажды у него была такая ситуация, рассказал футболист в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».
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Дмитрий Тарасов
Ты не пыхти особо, тут такая ситуация.
— Дмитрий Тарасов, российский футболистНева Спорт 08:09

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Тарасов признался, что участвовал в договорном матче. Что это была за игра?

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