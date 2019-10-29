Общество
Газета.RuТарасов рассказал о своем отношении к Путину и политике
Экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов дал большое интервью, в котором рассказал о своих политических взглядах, отношении к президенту России Владимиру Путину и разводе с Ольгой Бузовой. "Газета.Ru" собрала главные высказывания 32-летнего футболиста, который до сих пор остается без клуба.
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Армия и оружие
Турция собирается закупить российские Су-35
Газета.Ru 15:50
Кино
HBO отказался от съемок приквела «Игры престолов»
Согласно имеющейся информации, отказ произошел на фоне сообщений о приближении к подписанию договора о съемках другого приквела, сюжет сосредоточен на правлении королей династии Таргариен.
Аргументы и Факты 19:29
Армия и оружие
Российская армия примет на вооружение пистолет «Удав»
Новый российский пистолет «Удав» в будущем будет принят на вооружение в армию страны.
Дни24 27 октября в 03:09
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян
Документ закрепляет признание палатой исторического факта геноцида армян и подтверждает, что политика и ранее принятые документы США подтверждают его признание.
РИА Новости 18:08
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей 15:01
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева ждут первенца
В Россию Зуева перебралась после знакомства с Козловским, которое произошло на вечеринке общих друзей.
Passion.ru вчера в 02:18
Наука
Нешкольная география: в ЗИЛе расскажут, почему птицы улетают на юг
Цикл «Нешкольная география» стал частью проекта «Университет, открытый городу: лекции молодых ученых Вышки в Культурном центре ЗИЛ», который дает возможность познакомиться с открытиями и разработками успешных исследователей, не достигших 30-летнего возраста.
Даниловский вестник вчера в 09:43
Общество
Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp
Компания Facebook подала судебный иск против израильской фирмы NSO Group, обвинив ее в использовании приложения WhatsApp для слежки.
ТАСС 18:10
Происшествия
В Дагестане пресекли попытку вывоза военного оборудования за границу
Работники Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по РД сумели пресечь вывоз элементов военного назначения на территорию соседней Республики Азербайджан.
Лезги газет 16:11
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт 12:15
Армия и оружие
Эрдоган подтвердил получение от России данных об отводе курдов в Сирии
Россия предоставила информацию о выводе курдских формирований из зоны безопасности на северо-востоке Сирии.
RT на русском 13:43
Футбол
Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль
В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ.
Чемпионат 14:05
Футбол
Артем Дзюба сразился с бойцом UFC Волковым в серии пенальти
Петербургский дневник 06:20
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.
РИА Новости 09:30
Армия и оружие
Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты
Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.
ИнфоСМИ 14:00
Наука
Найдены «супервключатели» в опухолях головы и шеи
Goroday.ru вчера в 18:41
Гаджеты
Старые iPhone могут прекратить работать с 3 ноября
Владельцев смартфонов iPhone просят произвести немедленное обновление до версии iOS 10.3.4.
ToDay News Ufa вчера в 12:13
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили протестами
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь на инвестиционный форум, его встретили протестующие, пишут СМИ.
Взгляд.ру 08:21
Гаджеты
У Galaxy Fold почти сложились продажи
По экспертной оценке, всего в Россию было поставлено более 7 тыс. Galaxy Fold, из которых продано около 6 тыс. штук.
Коммерсантъ 19:10
Экономика
Медведев подписал стратегию развития судостроения до 2035 года
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал стратегию развития судостроения до 2035 года, согласно которой объем выпуска гражданских судов должен увеличиться почти в семь раз.
Известия вчера в 10:17
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Общество
Мэддисон о CoD:MW: «Это не всего лишь игра – это идеологический мусор»
Мэддисон разнес Call of Duty: Modern Warfare: предложил «игровое импортозамещение» и запросил 3 млн на игру про преступления США Мэддисон: «Посмотрев на сюжет и моменты из новой колды, я отказываюсь шквариться об эти помои»
Cyber.sports.ru 09:59
Происшествия
Иркутского депутата избили неизвестные
Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.
Известия 11:15
Здоровье
Будущих терапевтов готовят на базовой кафедре ТГМУ
В Южно-Сахалинске начала работу базовая кафедра Тихоокеанского государственного медицинского университета.
АСТВ 04:15
Общество
В России расширен перечень запрещенной для детей информации
Перечень информации, которая запрещена для несовершеннолетних, расширен с 29 октября.
Activityedu.ru 05:47