Общество

Газета.RuГазета.RuТарасов рассказал о своем отношении к Путину и политике

Экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов дал большое интервью, в котором рассказал о своих политических взглядах, отношении к президенту России Владимиру Путину и разводе с Ольгой Бузовой. "Газета.Ru" собрала главные высказывания 32-летнего футболиста, который до сих пор остается без клуба.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Дмитрий Тарасов о Путине: «Он наш президент, и я его люблю. Зачем мне его критиковать?»

Sports.ru05:03

Тарасов — о 21 млн бедных в России: а что, Путин в этом виноват?

Чемпионат06:37

Футболист Тарасов отказался винить Путина в бедности 21 млн россиян

Московский Комсомолец07:28

Тарасов рассказал о своем отношении к Путину и политике

Газета.Ru13:01

Тарасов: «Путин — наш президент, и я его люблю. Зачем мне его критиковать»

Sport24.ru07:06

Футболист Тарасов объяснил, почему поддерживает Путина

Pravda.Ru07:27

Дмитрий Тарасов рассказал о своей любви к Путину

ProstoProSport07:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 19:41, Вашингтон
Армия и оружие

Турция собирается закупить российские Су-35

Газета.Ru 15:50
Кино

HBO отказался от съемок приквела «Игры престолов»

Согласно имеющейся информации, отказ произошел на фоне сообщений о приближении к подписанию договора о съемках другого приквела, сюжет сосредоточен на правлении королей династии Таргариен.
Аргументы и Факты 19:29
Армия и оружие

Российская армия примет на вооружение пистолет «Удав»

Новый российский пистолет «Удав» в будущем будет принят на вооружение в армию страны.
Дни24 27 октября в 03:09
Политика

Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян

Документ закрепляет признание палатой исторического факта геноцида армян и подтверждает, что политика и ранее принятые документы США подтверждают его признание.
РИА Новости 18:08
Футбол

«Барселона» разгромила «Вальядолид», у Месси дубль и юбилейный гол

Вести.Ru 18:30
Шоу-бизнес

Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей 15:01
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева ждут первенца

В Россию Зуева перебралась после знакомства с Козловским, которое произошло на вечеринке общих друзей.
Passion.ru вчера в 02:18
Общество

Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

Lenta.ru 08:25
Наука

Нешкольная география: в ЗИЛе расскажут, почему птицы улетают на юг

Цикл «Нешкольная география» стал частью проекта «Университет, открытый городу: лекции молодых ученых Вышки в Культурном центре ЗИЛ», который дает возможность познакомиться с открытиями и разработками успешных исследователей, не достигших 30-летнего возраста.
Даниловский вестник вчера в 09:43
Общество

Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp

Компания Facebook подала судебный иск против израильской фирмы NSO Group, обвинив ее в использовании приложения WhatsApp для слежки.
ТАСС 18:10
Происшествия

В Дагестане пресекли попытку вывоза военного оборудования за границу

Работники Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по РД сумели пресечь вывоз элементов военного назначения на территорию соседней Республики Азербайджан.
Лезги газет 16:11
Происшествия

Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»

Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт 12:15
Армия и оружие

Эрдоган подтвердил получение от России данных об отводе курдов в Сирии

Россия предоставила информацию о выводе курдских формирований из зоны безопасности на северо-востоке Сирии.
RT на русском 13:43
Футбол

Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль

В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ.
Чемпионат 14:05
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru 09:31
Футбол

Артем Дзюба сразился с бойцом UFC Волковым в серии пенальти

Петербургский дневник 06:20
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.
РИА Новости 09:30
Армия и оружие

Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты

Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.
ИнфоСМИ 14:00
Наука

Найдены «супервключатели» в опухолях головы и шеи

Goroday.ru вчера в 18:41
Гаджеты

Старые iPhone могут прекратить работать с 3 ноября

Владельцев смартфонов iPhone просят произвести немедленное обновление до версии iOS 10.3.4.
ToDay News Ufa вчера в 12:13
Политика

Зеленского в Мариуполе встретили протестами

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь на инвестиционный форум, его встретили протестующие, пишут СМИ.
Взгляд.ру 08:21
Происшествия

Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье

Газета.Ru 17:43
Гаджеты

У Galaxy Fold почти сложились продажи

По экспертной оценке, всего в Россию было поставлено более 7 тыс. Galaxy Fold, из которых продано около 6 тыс. штук.
Коммерсантъ 19:10
Экономика

Медведев подписал стратегию развития судостроения до 2035 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал стратегию развития судостроения до 2035 года, согласно которой объем выпуска гражданских судов должен увеличиться почти в семь раз.
Известия вчера в 10:17
Наука

Установлено благотворное влияние кофе на микрофлору кишечника

МИР 24 05:15
Шоу-бизнес

Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Общество

Мэддисон о CoD:MW: «Это не всего лишь игра – это идеологический мусор»

Мэддисон разнес Call of Duty: Modern Warfare: предложил «игровое импортозамещение» и запросил 3 млн на игру про преступления США Мэддисон: «Посмотрев на сюжет и моменты из новой колды, я отказываюсь шквариться об эти помои»
Cyber.sports.ru 09:59
Происшествия

Иркутского депутата избили неизвестные

Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.
Известия 11:15
Здоровье

Будущих терапевтов готовят на базовой кафедре ТГМУ

В Южно-Сахалинске начала работу базовая кафедра Тихоокеанского государственного медицинского университета.
АСТВ 04:15
Общество

В России расширен перечень запрещенной для детей информации

Перечень информации, которая запрещена для несовершеннолетних, расширен с 29 октября.
Activityedu.ru 05:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Тарасов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное