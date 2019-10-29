Футбол

Газета.RuГазета.RuТарасов рассказал о своем отношении к Путину и политике

Экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов дал большое интервью, в котором рассказал о своих политических взглядах, отношении к президенту России Владимиру Путину и разводе с Ольгой Бузовой. "Газета.Ru" собрала главные высказывания 32-летнего футболиста, который до сих пор остается без клуба.
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Дмитрий Тарасов о Путине: «Он наш президент, и я его люблю. Зачем мне его критиковать?»

Sports.ru05:03

Тарасов — о 21 млн бедных в России: а что, Путин в этом виноват?

Чемпионат06:37

Тарасов: «Путин — наш президент, и я его люблю. Зачем мне его критиковать»

Sport24.ru07:06

Тарасов рассказал о своем отношении к Путину и политике

Газета.Ru13:01

Футболист Тарасов отказался винить Путина в бедности 21 млн россиян

Московский Комсомолец07:28

Дмитрий Тарасов рассказал о своей любви к Путину

ProstoProSport07:14

Футболист Тарасов объяснил, почему поддерживает Путина

Pravda.Ru07:27
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Кино

Сценаристы «Игры престолов» признали свои ошибки в работе над сериалом

Life.ru вчера в 18:46
Политика

Россия, Турция и Иран приветствуют созыв конституционного комитета САР

Старт прямых межсирийских переговоров состоится 30 октября, в среду, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Мохаммадом Джавадом Зарифом в Женеве.
RT на русском 16:17
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов: Бывшая жена не дает мне видеться с дочерью

Решение пересмотреть размер алиментов семья Костенко-Тарасова приняла после рождения дочери и беременности модели, потери работы, и когда у него не стало заработка.
Дни24 11:40
Космос

Замечена новая рентгеновская вспышка со стороны близлежащей галактики

Астрономы из Института внеземной физики Общества Макса Планка, Германия, наблюдали новую вспышку со стороны источника SSS1, сверхмягкого рентгеновского источника, демонстрирующего время от времени яркие вспышки, который расположен в близлежащей галактике NGC 300.
AstroNews.ru вчера в 13:00
Общество

Москвичей предупредили о гололедице и мокром снеге

Газета.Ru 15:09
Футбол

Вилков рассудит «Зенит» и ЦСКА в матче 15-го тура ЧР

Михаил Вилков из Нижнего Новгорода назначен главным арбитром матча 15-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА, сообщается на официальном сайте РФС.
РИА Новости 15:31
Происшествия

Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья

Воинская часть расположена далеко от командования и военной прокуратуры, командиры редко контролировали обстановку, в частности подбор личного состава для дежурств и караулов, говорят оба источника РБК со ссылкой на предварительные результаты работы комиссии.
РБК 15:40
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости 09:30
Армия и оружие

Найдены сокровища «Исламского государства»

Lenta.ru 13:05
Происшествия

Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург

Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
РИА Новости 10:09
Происшествия

Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск

Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск.
РБК 11:27
Технологии

Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Телеканал 360° 11:53
Наука

Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека

Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
РИА Новости 08:38
Политика

Сотрудник СНБ намерен обвинить Трампа в подрыве нацбезопасности США

Сотрудник американского Совета национальной безопасности (СНБ) высокого ранга Александер Виндман, который принимал участие в прослушивании июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, собирается на слушаниях в Конгрессе обвинить главу Белого дома в подрыве национальной безопасности.
ФАН 02:48
Экономика

Медведев поручил в десять раз увеличить долю экспорта российских судов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в десять раз увеличить объём экспортных поставок кораблей в рамках реализации стратегии развития российского судостроения до 2035 года.
RT на русском вчера в 12:54
Технологии

Лингвисты научились определять психотип человека по записям в соцсетях

В Пермском классическом университете разработали специальную программу BFI CNN Detector, с помощью которой можно определить социальные и поведенческие черты пользователей социальных сетей.
Российская газета 01:55
Политика

Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе

В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
РБК 15:49
Энергетика

«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

Интерфакс 06:24
Общество

Законопроект о покупке автомобиля за маткапитал внесен в Госдуму

Законопроект о возможности использовать средства материнского капитала на приобретение отечественных автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.
REGNUM 05:38
Футбол

На базе ЦСКА были украдены бутсы у восьми игроков

Как стало известно «Чемпионату», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы.
Чемпионат 16:01
Футбол

Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль

В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ.
Чемпионат 14:05
Шоу-бизнес

Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Баскетбол

«Химки» обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги

В матче регулярного чемпионата Евролиги баскетболисты «Химок» обыграли греческий «Панатинаикос».
RT на русском 14:50
Хоккей

Малкин получил американское гражданство

Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.
Советский спорт вчера в 07:30
Общество

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Культура

Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории

Обозреватели Rolling Stone составили топ-30 лучших сериалов ужасов в истории телевидения.
АБН 27 октября в 01:29
Армия и оружие

Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты

Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.
ИнфоСМИ 14:00
Общество

Профессор-филолог из ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов объяснил свои слова об убогом и «клоачном» русском языке.
Lenta.ru 14:33
Армия и оружие

В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35

Как отмечается в заявлении, перехватить российскую группу в небе смогли американские F-16, которые отвечали за защиту воздушного пространства Балтики в Литве Самолеты смогли нагнать мощные Су-35 близ северо-восточной границы НАТО.
Газета.Ru 15:33
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Российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
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