Экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов дал большое интервью, в котором рассказал о своих политических взглядах, отношении к президенту России Владимиру Путину и разводе с Ольгой Бузовой. "Газета.Ru" собрала главные высказывания 32-летнего футболиста, который до сих пор остается без клуба.

Тарасов рассказал о своем отношении к Путину и политике

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Происшествия Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья Воинская часть расположена далеко от командования и военной прокуратуры, командиры редко контролировали обстановку, в частности подбор личного состава для дежурств и караулов, говорят оба источника РБК со ссылкой на предварительные результаты работы комиссии.

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