Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мыслями о бедности в России, а также рассказал о своём отношении к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Тарасов рассказал о своём отношении к геям

Происшествия Мальчика засосало в трубу в бассейне штаб-квартиры СВР На территории московской штаб-квартиры Службы внешней разведки России погиб ребенок - мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна.

Гаджеты Найден способ поставить Android 10 почти на любой современный смартфон Команда программных разработчиков phhusson представила решение, позволяющее установить свежую версию Android 10 практически на любой смартфон, работающий на базе Android 8 и 9.

Авто В Сети показали новую Kia Optima Появились фотографии новой Kia Optima с заводским индексом DL3c.

Общество Москвичам пообещали резкое потепление в День народного единства Как сообщили в центре "Фобос", в День народного единства 4 ноября в Москве будет до 10-12 градусов тепла.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Происшествия Жителя Архангельска обвинили в тройном убийстве и каннибализме В Архангельске 51-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве троих человек с целью каннибализма.

Происшествия Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.

Армия и оружие Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами вблизи Крыма Тактические учения с ракетными стрельбами пройдут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с Крымом.

Политика МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире «Громадське ТБ» заявил, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в «нормандском формате».

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4 Обновленная Lada 4x4 уже готовится к выпуску, предсерийная партия автомобилей сошла с конвейера.

Происшествия Россиянку, впавшую в кому на турецком курорте, доставят в Петербург 29 октября в Петербург бортом санавиации может быть доставлена 31-летняя женщина, которая впала в кому на турецком курорте Анталья, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей страховой компании.

Политика США собрались выйти из Договора по открытому небу Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.

Шоу-бизнес Муж Лолиты требует миллионы за откровения о браке По словам Жорина, Лолита узнала о судебном заседании из интернета, и теперь она намерена подать встречный иск — о признании этого брака фиктивным.

Политика Рост уровня поддержки Путина зафиксировали социологи Социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) зафиксировали рост уровня поддержки президента России Владимира Путина.

Космос Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.

Армия и оружие Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.

Политика В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.

Общество Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей Истцы — Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова — требовали взыскать с ответчика около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды.

Экономика До 15 тысяч рублей поднимут минимальный размер зарплаты в Подмосковье До пятнадцати тысяч рублей поднимут минимальный размер зарплаты в Подмосковье, передает пресс-служба областного Минсоцразвития.

Политика Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.

Хоккей Фетисов высказался об американском гражданстве Малкина Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался по поводу резонансной новости о том, что у форварда "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина есть гражданство США.