Футбол

Газета.RuГазета.RuТарасов рассказал об отношении к геям

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов высказался по поводу бедности среди населения в России. Своими мыслями футболист поделился во время интервью Youtube-каналу "Всему Головин".
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