Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов высказался по поводу бедности среди населения в России. Своими мыслями футболист поделился во время интервью Youtube-каналу "Всему Головин".

Тарасов рассказал об отношении к геям

Армия и оружие Ракета террористов пробила броню сирийского Т-72 В один из сирийских танков Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета (ПТУР) в ходе недавних столкновений правительственных войск с террористами в горном районе провинции Латакия на западе страны.

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