Футбол
Газета.RuТарасов рассказал об отношении к геям
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов высказался по поводу бедности среди населения в России. Своими мыслями футболист поделился во время интервью Youtube-каналу "Всему Головин".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Армия и оружие
Трамп: вслед за аль-Багдади уничтожен № 2 в ИГ
Президент США Дональд Трамп опубликовал в твиттере фото пса (без указания его клички), который принимал участие в спецоперации против Аль-Багдади и участвовала в погоне за "террористом номер один".
Политика
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Армия и оружие
Ракета террористов пробила броню сирийского Т-72
В один из сирийских танков Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета (ПТУР) в ходе недавних столкновений правительственных войск с террористами в горном районе провинции Латакия на западе страны.
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
Политика
Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну
Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
Армия и оружие
Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии
«29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении.
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
Политика
Кремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу
Ранее во вторник депутат Верховной Рады Олег Волошин выразил уверенность в том, что Киев проиграет в «газовой войне» с Россией, поэтому Украине не стоит доводить ситуацию с транзитом топлива до критического состояния.
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Общество
В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены»
В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Космос
3D-принтеры запустят в космос
Задача - отработать технологии печати и понять, как расплавленный пластик ведет себя в условиях космоса.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс
Наука
Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам
Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
Происшествия
В Башкирии 5 человек отравились угарным газом
Следственный комитет РБ возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
Культура
Охлобыстин отобрал у КВН-щика из Бурятии роль в новом сериале на ТНТ
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Политика
Путин открыл памятник Примакову в Москве
Политика
Зеленский назвал внешнеполитическую цель Украины
Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина выполнила 11 из 12 условий, необходимых для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС, страна имеет шансы получить деньги до конца года.
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников
Как сообщало ИА REGNUM, закон о налоговых льготах для садоводов и огородников Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении в сентябре 2019 года.
Шоу-бизнес
Материлась и пила: зрители пожаловались на «пьяный» концерт Наргиз
Посетители концерта Наргиз Закировой в Доме офицеров в Уссурийске пожаловались на поведение певицы на сцене.
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.
Технологии
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
Игры
В Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели
Разработчики из студии Cloud Imperium Games объявили о начале мероприятия под названием Free Fly, в рамках которого в космический симулятор Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели.
Экономика
Российские инвесторы заинтересовались IPO Saudi Aramco
Ряд российских банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) заинтересовались IPO саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco.
Здоровье
Минздрав Украины сообщил о масштабах вспышки дифтерии
По всей Украине уже зафиксировано 20 случаев дифтерии, 18 из которых пришлись на октябрь.