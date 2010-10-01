По словам Тарасова, в РПЛ смогут подготовиться к рестарту сезона в новых условиях. Футболист считает, что все в стране находится под контролем. Лишь некоторые СМИ нагнетают ситуацию.

Тарасов считает, что власти подготовили россиян к пандемии

Общество Ограничения в Челябинской области решили смягчить В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер. 35

Общество В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту. 121

Общество Захарова сообщила о возвращении в Москву россиян с Фиджи В конце концов туристы прибыли в Рим, где их ждал борт с другими россиянами. «Три часа назад они прилетели в Москву», — написала Захарова. 2

Общество Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 564

Политика США запретили въезд иностранцам из Бразилии Президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну для иностранцев, которых в последние две недели посещали Бразилию, сообщает Reuters.

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