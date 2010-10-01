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ProstoProSportProstoProSportТарасов считает, что власти подготовили россиян к пандемии

По словам Тарасова, в РПЛ смогут подготовиться к рестарту сезона в новых условиях. Футболист считает, что все в стране находится под контролем. Лишь некоторые СМИ нагнетают ситуацию.
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Тарасов заявил о готовности РПЛ к возобновлению сезона

News.ru16:59

Дмитрий Тарасов: Чувствую, у всех тактика теперь будет «везде пошире» — социальная дистанция

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Тарасов: если на государственном уровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся

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Тарасов: Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже получится справиться

Нева Спорт13:39

Тарасов: «Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся»

Евро-футбол.ру13:33

Тарасов считает, что власти подготовили россиян к пандемии

ProstoProSport14:48

Дмитрий Тарасов: если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся

Чемпионат12:42
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:35, Ашберн
Общество

Ограничения в Челябинской области решили смягчить

В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru 07:30
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Происшествия

Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

Lenta.ru 15:29
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Происшествия

Пожар в больнице в Приморье локализовали

ТАСС 20:19
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 21:18
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Общество

Захарова сообщила о возвращении в Москву россиян с Фиджи

В конце концов туристы прибыли в Рим, где их ждал борт с другими россиянами. «Три часа назад они прилетели в Москву», — написала Захарова.
РБК 21:20
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Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
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Здоровье

Ещё 90 случаев коронавируса подтверждено в Свердловской области

В Свердловской области за сутки ещё 90 человек заболели коронавирусом.
Уральский меридиан 04:04
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Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
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Политика

Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского

BFM.ru 08:52
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Политика

США запретили въезд иностранцам из Бразилии

Президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну для иностранцев, которых в последние две недели посещали Бразилию, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 17:40
Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
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Экономика

Кудрин заявил, что уровень добычи нефти в России не снизится

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что производство нефти в России не упадет из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, однако доход от ее экспорта в другие страны сократится по сравнению с показателями последних 20 лет.
ТАСС 20:59
Шоу-бизнес

Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»

Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform 09:27
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Общество

При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер

BFM.ru 13:49
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Здоровье

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя с высоким содержанием спирта на коронавирус. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru 21:16
2
Общество

Компании обяжут компенсировать расходы сотрудников на удаленке

На удаленной работе сотруднику стоит возмещать дополнительные расходы, например на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы.
Известия 12:00
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Наука

Эксперты научились быстро синтезировать керамику

Американские специалисты сообщили, что им удалось разработать метод спекания, позволяющий создавать керамические материалы менее чем за минуту.
Anonsens вчера в 16:14
Авто

Чего не стоит опасаться при покупке автомобиля с пробегом

Car.ru 22 мая в 03:31
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Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
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Происшествия

Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в Новосибирске

РИА Новости 11:50
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Экономика

Деньги переведут на карту: кому через неделю ждать выплат от ПФР

Новые меры государственной поддержки появятся в России. Уже через неделю многие граждане начнут получать деньги на свой банковский счет.
Primpress.ru 13:00
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной написал стих про крыс, идущих на запах

Супруг певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков на фоне слухов о разводе опубликовал стихотворение собственного сочинения, посвященное низменным качествам толп.
Московский Комсомолец 11:10
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Музыка

Клип «Uno» Little Big набрал сто миллионов просмотров

Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрал сто миллионов просмотров на YouTube.
Piter.tv 22 мая в 01:20
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов

РИА Новости 18:34
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Здоровье

В Бурятии выявили 34 новых случая заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 22 мая 2020, 05:06 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 21 мая в 22:06
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Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

News.ru вчера в 09:02
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
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Экономика

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета 22 мая в 05:40
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Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
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