Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportТарасов считает, что власти подготовили россиян к пандемии

По словам Тарасова, в РПЛ смогут подготовиться к рестарту сезона в новых условиях. Футболист считает, что все в стране находится под контролем. Лишь некоторые СМИ нагнетают ситуацию.
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Тарасов заявил о готовности РПЛ к возобновлению сезона

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Тарасов считает, что власти подготовили россиян к пандемии

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Дмитрий Тарасов: если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 18:28, Ашберн
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Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
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Пилот «Уильямс»Джордж Расселл выиграл виртуальное Гран-при Монако

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Ограничения в Челябинской области решили смягчить

В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
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МИД РФ ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ответил на претензии США относительно целей наблюдательных полётов.
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Чего не стоит опасаться при покупке автомобиля с пробегом

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан нарушил правила карантина.
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О росте числа заявок в июне говорят и в аэропорту Симферополя: перевозчики поставят на рейсы самолеты общей вместимостью 936 тыс. кресел.
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Президента Австрии застали за нарушением режима ночной изоляции

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Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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Лепс ответил на слова Пригожина о «чудовищном положении» артистов

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