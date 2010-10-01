По словам Тарасова, в РПЛ смогут подготовиться к рестарту сезона в новых условиях. Футболист считает, что все в стране находится под контролем. Лишь некоторые СМИ нагнетают ситуацию.

Тарасов считает, что власти подготовили россиян к пандемии

Общество Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер сообщил, что предложил властям Москвы разместить в берлинских клиниках пациентов, зараженных COVID-19. 12

Происшествия В Приморском крае загорелась кровля больницы В Партизанской городской больнице загорелась кровля приёмного покоя. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. 1

Общество Детские сады Забайкалья не откроются до 1 июня Власти до 1 июня не планируют снимать ограничения на работу детских садов Забайкальского края, сообщил в эфире ГТРК «Чита» вице-премьер правительства региона Андрей Гурулев. 1

Здоровье У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы В больницы США поступили шестеро молодых людей с необычным воспалительным синдромом, который, скорее всего, связан с заражением коронавирусом, пишет The Sun. 43

Общество Ограничения в Челябинской области решили смягчить В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер. 35

Общество В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии "Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке.

Транспорт Кресла готовят к полету О росте числа заявок в июне говорят и в аэропорту Симферополя: перевозчики поставят на рейсы самолеты общей вместимостью 936 тыс. кресел.

Политика США запретили въезд иностранцам из Бразилии Президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну для иностранцев, которых в последние две недели посещали Бразилию, сообщает Reuters.

Общество Президента Австрии застали за нарушением режима ночной изоляции Президент Австрии Александр Ван дер Беллен с супругой были замечены после полуночи в ресторане в Вене, который должен был закрыться в 23:00 согласно ограничениям, введенным в стране в связи с эпидемией коронавируса. 12

Происшествия Задержан второй администратор проекта «Омбудсмен полиции» Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания в Москве, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович. 1

Политика Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы". 1,7K