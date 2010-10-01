Коронавирус
ProstoProSportТарасов считает, что власти подготовили россиян к пандемии
По словам Тарасова, в РПЛ смогут подготовиться к рестарту сезона в новых условиях. Футболист считает, что все в стране находится под контролем. Лишь некоторые СМИ нагнетают ситуацию.
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Дмитрий Тарасов: Чувствую, у всех тактика теперь будет «везде пошире» — социальная дистанция
Bookmaker-ratings.ru13:31
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 18:28, Ашберн
Общество
Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер сообщил, что предложил властям Москвы разместить в берлинских клиниках пациентов, зараженных COVID-19.
Lenta.ru 18:09
Происшествия
В Приморском крае загорелась кровля больницы
В Партизанской городской больнице загорелась кровля приёмного покоя. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 18:15
Космос
Ученые сделали новые открытия о Тунгусском метеорите
SM News вчера в 02:06
Хоккей
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
Спорт день за днем 02:41
Авто
6 автомобилей, которые подешевели в России в кризис
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Игры
Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер
NewInform вчера в 11:11
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» сбил турецкий беспилотник в Ливии
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1Э" российского производства сбил турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Ливией.
Газета.Ru вчера в 16:46
Политика
Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева
Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru 15:50
Происшествия
В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов
Полиция в Домодедово задержала двоих мужчин, устроивших драку на борту самолета, прилетевшего в Москву из Сочи.
РБК 17:38
Армия и оружие
Судостроители спустили на воду фрегат «Адмирал Головко»
В Петербурге на «Северной верфи» спустили на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко», передает пресс-служба судостроительного предприятия.
Peterburg2.ru 22 мая в 11:32
Общество
Детские сады Забайкалья не откроются до 1 июня
Власти до 1 июня не планируют снимать ограничения на работу детских садов Забайкальского края, сообщил в эфире ГТРК «Чита» вице-премьер правительства региона Андрей Гурулев.
Московский Комсомолец Чита 06:42
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
Автоспорт
Пилот «Уильямс»Джордж Расселл выиграл виртуальное Гран-при Монако
Гонщик «Уильямс» Джордж Расселл стал победителем виртуального Гран-при Монако.
CyberSport.ru 17:05
Армия и оружие
В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире
Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
Sputnik Таджикистан 08:53
Здоровье
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
В больницы США поступили шестеро молодых людей с необычным воспалительным синдромом, который, скорее всего, связан с заражением коронавирусом, пишет The Sun.
9111.ru 07:53
Общество
Ограничения в Челябинской области решили смягчить
В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru 07:30
Политика
МИД РФ ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ответил на претензии США относительно целей наблюдательных полётов.
Актуальные Новости 09:53
Авто
Чего не стоит опасаться при покупке автомобиля с пробегом
Car.ru 22 мая в 03:31
Общество
В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке.
РИА Новости 17:24
Футбол
Зидан нарушил карантин, уехав из Мадрида
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан нарушил правила карантина.
Бомбардир.ру 16:00
Транспорт
Кресла готовят к полету
О росте числа заявок в июне говорят и в аэропорту Симферополя: перевозчики поставят на рейсы самолеты общей вместимостью 936 тыс. кресел.
Коммерсантъ 17:52
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Политика
США запретили въезд иностранцам из Бразилии
Президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну для иностранцев, которых в последние две недели посещали Бразилию, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 17:40
Общество
Президента Австрии застали за нарушением режима ночной изоляции
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен с супругой были замечены после полуночи в ресторане в Вене, который должен был закрыться в 23:00 согласно ограничениям, введенным в стране в связи с эпидемией коронавируса.
Российская газета 11:14
Происшествия
Задержан второй администратор проекта «Омбудсмен полиции»
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания в Москве, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович.
Ведомости 09:31
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Лепс ответил на слова Пригожина о «чудовищном положении» артистов
Певец Григорий Лепс ответил на заявление продюсера Иосифа Пригожина о том, что артисты оказались в "чудовищном положении" из-за пандемии.
РИА Новости 08:57