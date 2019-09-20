Футбол

RT на русскомRT на русскомТарасов: уже неделю тренируюсь с «Динамо»

Футболист Дмитрий Тарасов заявил, что поддерживает игровую форму вместе с московским «Динамо».
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с чего всё началось

Тарасов: неделю тренируюсь с «Динамо», благодарен руководству клуба за отклик

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил, что тренируется вместе с московским «Динамо».
Чемпионат17 сентября в 13:54

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Тарасов поблагодарил «Динамо» за возможность играть в клубе

Газета.Ru02:43

Тарасов: неделю тренируюсь с «Динамо», благодарен руководству клуба за отклик

Чемпионат17 сентября в 13:54

Тарасов: уже неделю тренируюсь с «Динамо»

RT на русском17 сентября в 15:29

Тарасов: «Я оказался в сложной ситуации, но спасибо московскому „Динамо“»

ProstoProSport17 сентября в 15:25

Тарасов: «Уже неделю тренируюсь с „Динамо“. Меня приняли как дома»

Sport24.ru17 сентября в 14:26

Тарасов тренируется с московским «Динамо»

Матч ТВ17 сентября в 14:05

Тарасов продолжит свою карьеру в «Динамо» после выигранного суда с «Локомотивом»

Народные новости18 сентября в 05:57
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Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

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Газета.Ru вчера в 08:47
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Российская газета 04:12
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Умерла оперная певица Ирина Богачева

Невские Новости 03:32
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Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья

News.ru вчера в 21:08
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На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи

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РБК 04:48
Кино

Международный кинофестиваль «Человек и Природа» открылся в Иркутске

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Lenta.ru 04:12
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Новый фильм с Уиллом Смитом назвали шедевром спецэффектов

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РБК вчера в 23:12
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

Газета.Ru вчера в 20:11
Происшествия

Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ

Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.
Lenta.ru 03:27
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Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

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РИА Новости 00:12
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От Большого Взрыва до Великого Молчания

Книга астрофизика Владимира Липунова «От Большого Взрыва до Великого Молчания», вышедшая в издательстве АСТ, описывает взгляды современных физиков на устройство Вселенной и историю формирования этих взглядов.
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Актер Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Голливудский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы.
Piter.tv 03:03
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Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года

Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Piter.tv 03:36
Происшествия

Китай уведомил консульство США о деле с задержанием пилота FedEx

Китайская сторона уведомила генеральное консульство США в Гуанчжоу о расследовании в отношении пилота FedEx, которого задержали в аэропорту города по подозрению в контрабанде патронов для пневматического пистолета, а затем отпустили под залог, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
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После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
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Волейбол

Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу

На мужском чемпионате Европы по волейболу завершился групповой этап. По его итогам определились все пары первого раунда плей-офф.
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ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров

Центробанк и РЖД прорабатывают внедрение биометрии для идентификации пассажиров, в будущем такую систему могут начать использовать и в аэропортах на внутренних рейсах, рассказал в интервью газете «Коммерсантъ» директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.
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Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,47%, до $64,7 за баррель.
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Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35

Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
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Украина запретила ввоз более двух тысяч книг из России с начала года

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины с начала года запретил ввозить 1874 книги, изданные в России.
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Систему помощи инвалидам раскритиковала Счетная палата

Работа системы медико-социальной экспертизы названа Счетной палатой недостаточно эффективной.
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Вратарь «Реала» извинился за совместное фото с Мбаппе

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В Facebook продвигается фальшивая платформа для инвестиций

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Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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