Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил, что тренируется вместе с московским «Динамо».

с чего всё началось

Футболист Дмитрий Тарасов заявил, что поддерживает игровую форму вместе с московским «Динамо».

Тарасов: уже неделю тренируюсь с «Динамо»

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