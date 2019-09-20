Футбол
RT на русскомТарасов: уже неделю тренируюсь с «Динамо»
Футболист Дмитрий Тарасов заявил, что поддерживает игровую форму вместе с московским «Динамо».
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с чего всё началось
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил, что тренируется вместе с московским «Динамо».Чемпионат17 сентября в 13:54
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Тарасов: неделю тренируюсь с «Динамо», благодарен руководству клуба за отклик
Чемпионат17 сентября в 13:54
Тарасов: «Я оказался в сложной ситуации, но спасибо московскому „Динамо“»
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Тарасов продолжит свою карьеру в «Динамо» после выигранного суда с «Локомотивом»
Народные новости18 сентября в 05:57
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Газета.Ru вчера в 08:47
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Иркутскую колонию проверят после видео со стриптизом сотрудников ФСИН
Руководство ФСИН РФ инициировало служебную проверку в колонии-поселении №14, находящейся в поселке Тамчачет Тайшетского района Иркутской области в связи с появлением в Сети видео, на котором несколько человек в форме сотрудников ФСИН РФ исполняют стриптиз.
Российская газета 04:12
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Умерла оперная певица Ирина Богачева
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News.ru вчера в 21:08
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На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
В ночь на 20 сентября на вокзале в Брянске убили двоих сотрудников службы специальной связи.
РБК 04:48
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Новый фильм с Уиллом Смитом назвали шедевром спецэффектов
Культуромания 01:08
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Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР доставили в Находку
Северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, доставили в порт Находка.
РБК вчера в 23:12
Происшествия
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Газета.Ru вчера в 20:11
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Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ
Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.
Lenta.ru 03:27
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Книга астрофизика Владимира Липунова «От Большого Взрыва до Великого Молчания», вышедшая в издательстве АСТ, описывает взгляды современных физиков на устройство Вселенной и историю формирования этих взглядов.
Полит.ру вчера в 06:58
Культура
Актер Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Голливудский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы.
Piter.tv 03:03
Энергетика
Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года
Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс вчера в 11:24
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали планы США по ядерной атаке Калининграда
Ранее иностранец попытался запугать Россию. Он заявил, что США имеет план по преодолению системы ПВО в Калининграде.
Piter.tv 03:36
Происшествия
Китай уведомил консульство США о деле с задержанием пилота FedEx
Китайская сторона уведомила генеральное консульство США в Гуанчжоу о расследовании в отношении пилота FedEx, которого задержали в аэропорту города по подозрению в контрабанде патронов для пневматического пистолета, а затем отпустили под залог, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
РИА Новости 04:38
Шоу-бизнес
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В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
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Клиентов банков оценят по кредитам их родственников
После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
Политика
Путин прилетел в Оренбургскую область на учения «Центр-2019»
Президент России Владимир Путин прибыл в Оренбургскую область, где сегодня, 20 сентября, состоится основной этап стратегических военных учений «Центр-2019».
Коммерсантъ вчера в 17:24
Волейбол
Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу
На мужском чемпионате Европы по волейболу завершился групповой этап. По его итогам определились все пары первого раунда плей-офф.
Чемпионат вчера в 17:09
Экономика
ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
Центробанк и РЖД прорабатывают внедрение биометрии для идентификации пассажиров, в будущем такую систему могут начать использовать и в аэропортах на внутренних рейсах, рассказал в интервью газете «Коммерсантъ» директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.
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Игры
Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5
Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
Astera вчера в 15:38
Политика
Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.
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Цены на нефть растут на открытии торгов
Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,47%, до $64,7 за баррель.
Газета.Ru 01:47
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Политика
Украина запретила ввоз более двух тысяч книг из России с начала года
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины с начала года запретил ввозить 1874 книги, изданные в России.
REGNUM 03:45
Здоровье
Систему помощи инвалидам раскритиковала Счетная палата
Работа системы медико-социальной экспертизы названа Счетной палатой недостаточно эффективной.
Цензуры.Нет 03:01
Футбол
Вратарь «Реала» извинился за совместное фото с Мбаппе
Чемпионат 02:27
Технологии
В Facebook продвигается фальшивая платформа для инвестиций
Платформа TON со встроенной криптовалютой Gram готовится к запуску этой осенью. Проект уже привлек инвестиции в размере $1,7 млрд.
Коммерсантъ вчера в 18:36