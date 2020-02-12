Общество
Газета.RuТарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»
12 февраля спортсмен выложил в Instagram фотографию, на которой его стрижет парикмахер азиатской внешности. Публикацию футболист подписал всего одним словом: "Коронавирус".
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Парикмахер Тарасова: «Мне кажется, что его шутка про коронавирус оскорбила не азиатов, а русских»
Sport24.ru12 февраля в 20:42
«Бузова, лещи девушкам и коронавирус». Самые громкие скандалы с участием Дмитрия Тарасова
Спорт-Экспресс12 февраля в 13:35
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