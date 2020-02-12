Общество

Газета.RuГазета.RuТарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»

12 февраля спортсмен выложил в Instagram фотографию, на которой его стрижет парикмахер азиатской внешности. Публикацию футболист подписал всего одним словом: "Коронавирус".
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