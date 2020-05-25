Коронавирус
News.ruТарасов заявил о готовности РПЛ к возобновлению сезона
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил, что «если на государственном уровне подготовились к пандемии», то и Российская премьер-лига справится с возобновлением футбольного сезона в условиях COVID-19. Чувствую, у всех тактика теперь будет «везде пошире» — социальная дистанция.
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Тарасов: «Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся»
Евро-футбол.рувчера в 13:33
Тарасов: если на государственном уровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся
Metaratingsвчера в 13:48
Тарасов: Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже получится справиться
Нева Спортвчера в 13:39
Дмитрий Тарасов: Чувствую, у всех тактика теперь будет «везде пошире» — социальная дистанция
Bookmaker-ratings.ruвчера в 13:31
Дмитрий Тарасов: если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:04, Ашберн
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