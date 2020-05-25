Коронавирус

News.ruNews.ruТарасов заявил о готовности РПЛ к возобновлению сезона

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил, что «если на государственном уровне подготовились к пандемии», то и Российская премьер-лига справится с возобновлением футбольного сезона в условиях COVID-19. Чувствую, у всех тактика теперь будет «везде пошире» — социальная дистанция.
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