Коронавирус
News.ruТарасов заявил о готовности РПЛ к возобновлению сезона
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил, что «если на государственном уровне подготовились к пандемии», то и Российская премьер-лига справится с возобновлением футбольного сезона в условиях COVID-19. Чувствую, у всех тактика теперь будет «везде пошире» — социальная дистанция.
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Дмитрий Тарасов: если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся
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Тарасов: если на государственном уровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся
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Тарасов: Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже получится справиться
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Тарасов: «Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся»
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