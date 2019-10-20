Фигурное катание
Газета.RuТарасова назвала исторической победу Щербаковой на этапе Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об итогах этапа Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе. Победительницей соревнований стала российская спортсменка Анна Щербакова. Третье место заняла ее соотечественница Елизавета Туктамышева.
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На этой неделе компания TSMC отчиталась о результатах деятельности в третьем квартале, ещё раз напомнив о своём прогрессе в сфере освоения новых ступеней литографии.
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Спорт-Экспресс 09:11
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В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Министр обороны США Марк Эспер допустил возможность того, что американские военные при поддержке авиации будут и дальше проводить операции в Сирии против боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
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