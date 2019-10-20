Фигурное катание

Газета.RuГазета.RuТарасова назвала исторической победу Щербаковой на этапе Гран-при

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об итогах этапа Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе. Победительницей соревнований стала российская спортсменка Анна Щербакова. Третье место заняла ее соотечественница Елизавета Туктамышева.
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Анна Щербакова
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка России (2019). Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019). Мастер спорта России.
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