Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыТарасов ответил на обвинения в расизме из-за шутки про коронавирус

Футболист Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за неудачной шутки про коронавирус, передает РИА Новости. Ранее спортсмен разместил в своих соцсетях фото с парикмахером азиатской внешности и подписью «коронавирус».
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Публикация футболиста Дмитрия Тарасова в Instagram
 о коронавирусе разжигает межнациональную рознь, его аккаунт в этой соцсети нужно заблокировать, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР).
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