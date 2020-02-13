Общество
Аргументы и ФактыТарасов ответил на обвинения в расизме из-за шутки про коронавирус
Футболист Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за неудачной шутки про коронавирус, передает РИА Новости. Ранее спортсмен разместил в своих соцсетях фото с парикмахером азиатской внешности и подписью «коронавирус».
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с чего всё началось
Публикация футболиста Дмитрия Тарасова в Instagram о коронавирусе разжигает межнациональную рознь, его аккаунт в этой соцсети нужно заблокировать, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР).РИА Новости03:24
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Парикмахер Тарасова: люди возмущены шуткой про коронавирус? Да дебилы они! А мы поржали
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«Бузова, лещи девушкам и коронавирус». Самые громкие скандалы с участием Дмитрия Тарасова
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На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
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Политика
Нидерланды отказались передать России производство по делу о MH17
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Видео дочери Успенской со словами о дьяволе вызвало споры в Сети
После чего Плаксина обронила загадочную фразу, которая впоследствии вызвала споры в Сети.
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