Политика
REGNUMТарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ
Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков 22 октября на страницах в социальных сетях.
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с чего всё началось
Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил в Instagram, что назначил бывшего капитана команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаева постоянным представителем при президенте России.РИА Новости02:04
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Глава Калмыкии назначил экс-КВНщика Сангаджи Тарбаева своим пострпредом при президенте
Газета.Ruвчера в 16:27
Глава Калмыкии назначил экс-кавээнщика Тарбаева своим постпредом при президенте РФ
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Honda Fit первого поколения украл сердца поклонников малолитражки еще в 2001 году, а модель четвертого поколения теперь представлена на Tokyo Motor Show-2019.
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Газета.Ru вчера в 23:16
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Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
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Обновленный пикап Nissan Titan XD лишился дизеля
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РИА Новости вчера в 23:37
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В интернете появилась фотография с изображением формы сборной России по футболу, в которой команда сыграет в финальной стадии чемпионата Европы.
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Корпорация Boeing рассчитывает провести первый испытательный пилотируемый полет своего корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) в первой половине 2020 года.
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Россияне оценили «стоимость» своей жизни в 5,8 млн рублей
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