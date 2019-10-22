Политика

REGNUMREGNUMТарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ

Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков 22 октября на страницах в социальных сетях.
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с чего всё началось
Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил в Instagram
, что назначил бывшего капитана команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаева постоянным представителем при президенте России.
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Телеведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН», генеральный продюсер «Yellow, Black and White», продюсер промоутерской компании «Fight Nights Global», генеральный директор компании «My Way Productions», член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты города Москвы, председатель Совета «Всемирной Ассоциации выпускников высших учебных заведений»
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Бату Хасиков
Российский политический деятель. Глава Республики Калмыкия с 21 сентября 2019. Спортсмен-кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов.
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