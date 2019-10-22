Политика
REGNUMТарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ
Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков 22 октября на страницах в социальных сетях.
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Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта
РЕН ТВ 20 октября в 14:10
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов
Коммерсантъ 16:57
Здоровье
«Поезда здоровья» продолжат работу в Нижегородской области
«Поезда здоровья» продолжат работу в Нижегородской области до конца 2019 года.
КП - Нижний Новгород 09:57
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Интернет
В WhatsApp появилась новая важная функция
В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera 11:32
Политика
Двое россиян погибли при строительстве АЭС в Турции
«Хочу произнести слова соболезнования по случаю гибели двоих российских граждан во время строительства атомной станции „Аккую“ от своего имени, от имени своего народа», — заявил Эрдоган.
Телеканал 360° 16:45
Происшествия
При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека
РИА Новости 17:24
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Единоборства
Волкову нашли нового соперника на турнир UFC в Москве
Ранее была названа причина отказа Дос Сантоса от боя с Волковым на турнире UFC в Москве.
Газета.Ru 18:47
Политика
Посольство РФ запросило у Госдепа разъяснения о депортации Бутиной
Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения осужденной в США россиянки Марии Бутиной на родину, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:58
Кино
Вышел финальный трейлер последних «Звездных Войн»
Картину снял режиссер «Звездных войн: Пробуждение силы» Джей Джей Абрамс, который, как ожидается, завершит историю, начатую Джорджом Лукасом еще в 1977 году.
Сусанин 01:33
Наука
Без физических нагрузок человеческое сердце приобретает черты обезьяньего
Naked Science 18 октября в 20:02
Армия и оружие
США нашли «дыры» в меморандуме России и Турции
В договоренностях, достигнутых между Россией и Турцией по Сирии, имеется множество «дыр».
Lenta.ru 19:57
Общество
Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты
Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 15:59
Армия и оружие
Военные США, Британии и Франции вылетели из Сирии в Ирак
Не менее 40 военнослужащих из США, Великобритании и Франции покинули Сирию.
Российская газета 20:07
Футбол
Месси назван лучшим футболистом XXI века по версии The Independent
Британское общественно-политическое издание The Independent составило собственный рейтинг Топ-100 лучших футболистов ХХІ века.
Вести.Ru 13:55
Здоровье
В Башкирии прививки от гриппа сделали 817 тысяч человек
Роспотребнадзор Башкортостана сообщает, что случаев гриппа пока не зарегистрировано, но число заболевших острыми респираторными инфекциями растет.
Московский Комсомолец 02:43
Авто
Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа
Фотошпионам удалось запечатлеть обновлённый Hyundai Grandeur без камуфляжа. Снимки седана были опубликованы на портале Thekoreancarblog.
Somanyhorses вчера в 08:26
Политика
«Добрый фей» из КВН стал советником секретаря СНБО
Популярный украинский шоумен Сергей Сивохо, в прошлом знаменитый игрок КВН и участник многочисленных юмористических программ на ТВ, назначен на пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Труд вчера в 11:45
Наука
Курение повышает риск развития диабета второго типа
Ученые выяснили, что курение повышает риск развития диабета второго типа.
UfaTime.ru вчера в 13:26
Общество
Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Появились первые фотографии плацкартных вагонов с душем, которые были разработаны компанией «Трансмашхолдинг».
Lenta.ru 18:46
Армия и оружие
Минобороны Турции заявило о завершении военной операции в Сирии
9 октября Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии против курдских боевиков.
РБК 19:06
Политика
Форум в Мариуполе покажет уровень министра экономики Украины — эксперт
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что итоги инвестиционного форума в Мариуполе покажут уровень профессионализма и эффективности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.
REGNUM 07:14
Политика
В МИДе указали на выгоду Киева в случае признания Крыма российским
Если Киев признает Крым российской территорией, то это станет хорошей основой для проведения переговоров по морской границе между Россией и Украиной, сказал замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Общество
Адвокат: дело против экс-главы Челябинской области прекращено
Рустам Курмаев, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил, что следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного.
RT на русском 16:41
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
РИА Новости 19:20
Культура
«Айсблог» от главы Якутии на YouTube
Глава Якутии Айсен Николаев завел свой канал на YouTube.
КП - Якутия 20:05
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН вчера в 01:47
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17