Следующая индексация пройдет в феврале 2021 года, когда тариф повысится на 15 копеек — до 2,35 руб. за километр. Затем индексация будет проводится ежегодно 1 февраля на размер годовой инфляции.

Тариф «Платона» с февраля повышен до 2,2 руб. за километр

Политика Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.

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