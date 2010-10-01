Экономика
КоммерсантъТариф «Платона» с февраля повышен до 2,2 руб. за километр
Следующая индексация пройдет в феврале 2021 года, когда тариф повысится на 15 копеек — до 2,35 руб. за километр. Затем индексация будет проводится ежегодно 1 февраля на размер годовой инфляции.
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Плата за проезд тяжелых грузовиков по федеральным трассам вырастет до 2,2 рублей
Кубань 2431 января в 02:33
Для водителей большегрузов проезд по федеральным трассам подорожает уже сегодня
Эхо Москвы01 февраля в 01:00
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Политика
Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Авто
АвтоВАЗ собрал пробную партию обновленного Lada Largus
АвтоВАЗ на конвейере B0 собрал пробную партию обновленного Lada Largus, состоящую их трех автомобилей.
Общество
Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Политика
Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500
Испытания новейших ракет для зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" прошли в России в минувшем году, в этом году комплекс будет готов к поставкам в Вооруженные силы РФ, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.
Происшествия
Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Гаджеты
Европарламент проголосовал за введение единого разъёма для зарядки
Речь шла о Европе, где снова рассматривали вопрос о введении единого стандарта зарядки для всех мобильных устройств.
Экономика
Китайские биржи открылись обвалом
Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
Здоровье
Аптеки Читы за неделю распродали трёхгодичный запас медицинских масок
Медицинские маски тысячами скупают спекулянты В аптеках Читы в течение недели скупили трёхгодичный запас медицинских масок.
Происшествия
Фигурант дела о пытках в ярославской колонии получил условный срок
Бывший сотрудник ярославской колонии №1 Владимир Костюк, обвиняемый в избиении заключённого Павла Соколова, приговорён к трём с половиной годам условно с испытательным сроком на четыре года.
Экономика
Россия усилит ограничения при госзакупках иностранных товаров
Ранее ГЛАС сообщал, что в России увеличат финансирование госпрограммы по развитию села.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия
После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Политика
Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
Здоровье
В Южной Осетии карантин в школах продлили на неделю
Карантин в школах и детских садах Южной Осетии решено продлить еще на одну неделю.
Фигурное катание
Загитова упала во время показательного номера на ледовом шоу Слуцкой
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в шоу Ирины Слуцкой на льду природного озера в парк-отеле «Доброград» во Владимирской области.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Кино
Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм
Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС.
Экономика
Книжный рынок РФ вырос за счет электронных и аудиокниг
Рынок электронных и аудиокниг в России в 2019 г. увеличился более чем на треть (+ 35 %), превысив 6,5 млрд руб. Об этом газете "Коммерсантъ" рассказали в "Литресе".
Политика
В Ташкенте прокомментировали отношения Узбекистана и США
Сотрудничество Узбекистана и США находится на пике своего развития, есть вопросы, по которым стороны будут продолжать работу, заявил в понедельник министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.
Экономика
Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась
Ранее эксперты отмечали тренд на евроизацию торговли с Китаем — и евро остается основной валютой российского экспорта в Китай с долей 45%.
Экономика
ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности
ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.