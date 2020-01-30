Экономика

ПРАЙМПРАЙМТариф «Платона» вырос до 2,2 рубля за километр

С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы "Платон" составит 2,2 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года — 2,35 рубля за километр, и далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, пояснял он.
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Тариф «Платона» с февраля повышен до 2,2 руб. за километр

Коммерсантъ03:00

В России подорожает «Платон» с 1 февраля

Тарантас Ньюс30 января в 00:53

Фуры станут больше платить за проезд

Российская газета30 января в 10:34

«Платон» на днях снова подорожает

Вести.Ru30 января в 06:18

В РФ с 1 февраля подорожает «Платон»

CarsWeek.ru30 января в 01:55

В России с 1 февраля вновь подорожает плата за «Платон»

SpeedMe30 января в 01:27

Тариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек

ТАССвчера в 16:35
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:11, Ашберн
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RT на русском вчера в 10:20
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Турция перебросила в Ливию артиллерию. Самоходные артиллерийские установки Т-155 "Fırtına" были доставлены в порт Мисураты морским путем.
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REGNUM вчера в 21:02
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Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с распространением коронавируса по поручению президента России будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).
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