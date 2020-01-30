Экономика
ПРАЙМТариф «Платона» вырос до 2,2 рубля за километр
С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы "Платон" составит 2,2 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года — 2,35 рубля за километр, и далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, пояснял он.
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Происшествия
В Новосибирске при обрушении крыши кафе погибла девушка
В Новосибирске под тяжестью снега обрушилась крыша кафе. Инцидент произошел ночью 2 февраля, когда в заведении проходила гаражная вечеринка.
Шоу-бизнес
Елена Ханга озвучила размер своей пенсии
Известная журналистка Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.
Общество
Что изменится в российских законах в феврале 2020 года
Индексация выплат некоторым категориям льготников произойдет 1 февраля: они будут увеличены на 3%. Коэффициент определен на основе роста потребительских цен за предыдущий год.
Шоу-бизнес
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Политика
В Кремле заявили, что визит Нетаньяху был согласован в течение суток
Как заявляет представитель Кремля, визит Нетаньяху был согласован в течение суток за три дня до его приезда.
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил, что Тартуский договор еще действует
Тартуский мирный договор 1920 года с Россией продолжает действовать, считает спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас.
Происшествия
Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики
Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.
Общество
В Госдуме предложили привязать размер штрафов к МРОТ
Ярослав Нилов предложил вернуться к привязке максимального штрафа для физических лиц к определенному проценту от минимального размера оплаты труда.
Шоу-бизнес
Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный
Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Политика
Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей
Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.
Армия и оружие
«Надо бояться»: в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
Американские СМИ признают, что новые российские тяжелые огнеметы "Солнцепек", из которых формируются огнеметные батальоны, представляют серьезную опасность на поле боя.
Хоккей
В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей
Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Бернли»
Футболисты «Арсенала» и «Бернли» не выявили победителя в рамках 25-го тура чемпионата Англии.
Происшествия
В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
Общество
В России начали действовать новые правила увольнения
В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Теннис
Джокович победил Тима и восьмой раз выиграл Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в финале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Армия и оружие
Новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией
Турецкая военная колонна из нескольких десятков единиц бронетехники, включая танки, пересекла границу с Сирией на месте пропускного пункта Кафр-Лусейн.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Авто
Самые дешевые автомобили в России продаются в Омске
Среднеарифметически средняя цена на вторичном рынке автомобиля по России составила 412 000 рублей.
Политика
Песков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Общество
Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Общество
Скворцова назвала свои главные успехи на посту главы Минздрава
Сокращение потребления алкоголя в стране почти в два раза и снижение на треть табакокурения назвала своими главными успехами на посту министра здравоохранения России Вероника Скворцова.
Общество
Спикер Госдумы предложил помочь вымирающим регионам России
«Снизить уровень смертности и отъезд жителей через повышение качества жизни людей и развитие экономики», — заявил Володин журналистам 2 февраля, уточнив, что в понедельник тему обсудят на заседании совета думы.
Происшествия
В результате ДТП на северо-западе Москвы погибли два человека
В результате ДТП с участием легкового автомобиля в районе Северное Тушино в Москве, по предварительным данным, погибли два человека.