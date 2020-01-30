С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы "Платон" составит 2,2 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года — 2,35 рубля за километр, и далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, пояснял он.

Тариф «Платона» вырос до 2,2 рубля за километр

Происшествия В Новосибирске при обрушении крыши кафе погибла девушка В Новосибирске под тяжестью снега обрушилась крыша кафе. Инцидент произошел ночью 2 февраля, когда в заведении проходила гаражная вечеринка.

Общество Что изменится в российских законах в феврале 2020 года Индексация выплат некоторым категориям льготников произойдет 1 февраля: они будут увеличены на 3%. Коэффициент определен на основе роста потребительских цен за предыдущий год.

Происшествия Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.

Общество В Госдуме предложили привязать размер штрафов к МРОТ Ярослав Нилов предложил вернуться к привязке максимального штрафа для физических лиц к определенному проценту от минимального размера оплаты труда.

Здоровье Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

Политика Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.

Общество В России начали действовать новые правила увольнения В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.

Теннис Джокович победил Тима и восьмой раз выиграл Australian Open Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в финале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

Общество Скворцова назвала свои главные успехи на посту главы Минздрава Сокращение потребления алкоголя в стране почти в два раза и снижение на треть табакокурения назвала своими главными успехами на посту министра здравоохранения России Вероника Скворцова.