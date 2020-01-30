Экономика
ПРАЙМТариф «Платона» вырос до 2,2 рубля за километр
С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы "Платон" составит 2,2 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года — 2,35 рубля за километр, и далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, пояснял он.
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Транспорт
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Футбол
«Тоттенхэм» нанес поражение «Манчестер Сити»
Происшествия
Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики
Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.
Общество
В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом
По данным издания, больница построена по той же модели, что и госпиталь «Сяотаншань» в Пекине, возведенный в 2003 году для борьбы с атипичной пневмонией.
Политика
Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Игры
В Steam началась крупная распродажа игр Rockstar Games
Среди всех игр Rockstar Games в данный период самыми дешевыми считаются Bully Scholarship Edition и Max Payne, которые отдают с 65% скидкой по 139 рублей за каждую игру.
Армия и оружие
National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
США следует бояться российских огнеметных комплексов «Солнцепек».
Кино
Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Происшествия
На западе Бельгии на прохожих напала женщина с ножом
В центре бельгийского города Гент на западе страны на прохожих напала женщина с ножом. Об этом сообщает Het Laatste Niews.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает
Политика
Патриарх Кирилл предложил внести бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской конституции, добавив в нее упоминание бога. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Пропавшая в Саратове девушка найдена погибшей
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Общество
В Китае зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $57
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $57 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 30 января.
Экономика
Россиянам рассказали, в какую валюту лучше вкладываться после Брексита
Россиянам не следует начинать резко вкладываться в евро в надежде на взлёт курса этой валюты на фоне завершения более чем трёхлетней саги Брексита.
Здоровье
Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите
Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы.
Происшествия
В Ростове у студента из Китая не нашли коронавирус
В Ростове у студента из Китая не нашли коронавирус.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Футбол
«Крылья Советов» сыграли вничью с брестским «Динамо»
"Крылья Советов" провели второй матч за день и сыграли вторым составом. Большинство футболистов были на поле по 90 минут.
Авто
Названы цены на самый бюджетный Kia Seltos для России
На форуме «Киа Селтос Клуб» появилась неофициальная информация о цене и дате старта продаж самой доступной версии кроссовера KIA Seltos в России.
Общество
В ФРГ у эвакуированных из Китая нашли коронавирус
У двух человек, эвакуированных из Китая, был найден коронавирус.
Общество
Возле рухнувшего СКК прошел митинг
Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая призналась, что боится стареть
По словам супруги режиссера Андрея Кончаловского, российские женщины боятся потерять свою привлекательность, которая якобы дает им определенные преимущества и чувство социальной безопасности.