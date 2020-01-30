Экономика

ПРАЙМПРАЙМТариф «Платона» вырос до 2,2 рубля за километр

С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы "Платон" составит 2,2 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года — 2,35 рубля за километр, и далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, пояснял он.
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В России с 1 февраля поднимут плату за проезд по федеральным трассам

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Тариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек

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В России с 1 февраля вновь подорожает плата за «Платон»

SpeedMe30 января в 01:27

В России подорожает «Платон» с 1 февраля

Тарантас Ньюс30 января в 00:53
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