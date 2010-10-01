Следующая индексация пройдет в феврале 2021 года, когда тариф повысится на 15 копеек — до 2,35 руб. за километр. Затем индексация будет проводится ежегодно 1 февраля на размер годовой инфляции.

Тариф «Платона» с февраля повышен до 2,2 руб. за километр

Общество Проблемы Алтайского края изучит специальная рабочая группа Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу, которая будет изучать проблемы регионов с наибольшей убылью населения.

Политика В Ташкенте прокомментировали отношения Узбекистана и США Сотрудничество Узбекистана и США находится на пике своего развития, есть вопросы, по которым стороны будут продолжать работу, заявил в понедельник министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.

Политика Погибшие в ЦАР россияне нарушили много законов, заявил посол России Погибшие в ЦАР в июле 2018 года российские журналисты нарушили много законов страны, а люди, направившие их туда, не обеспечили им необходимый уровень безопасности и сознательно подвергли опасности их жизни, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.

Общество В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Политика Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.

Шоу-бизнес «Некрасивая»: Екатерина Климова показала себя в юности Российская актриса театра и кино Екатерина Климова поделилась с подписчиками в микроблоге снимком, на котором ей 18 лет.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Шоу-бизнес Поклонская снялась в «голливудской фотосессии» Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.