Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТариф «Платона» с февраля повышен до 2,2 руб. за километр

Следующая индексация пройдет в феврале 2021 года, когда тариф повысится на 15 копеек — до 2,35 руб. за километр. Затем индексация будет проводится ежегодно 1 февраля на размер годовой инфляции.
Читать в источнике
Комментировать87

Подробнее о событии

В России возрос тариф в системе «Платон»

Реальное время01 февраля в 05:11

Тариф «Платона» с февраля повышен до 2,2 руб. за километр

Коммерсантъ01 февраля в 03:00

В России с 1 февраля подорожает плата за проезд в рамках системы «Платон»

REGNUM31 января в 04:09

Тариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек

ТАСС31 января в 16:35

Не друг ты мне, «Платон»

News.ru31 января в 16:00

Для водителей большегрузов проезд по федеральным трассам подорожает уже сегодня

Эхо Москвы01 февраля в 01:00

Плата за проезд тяжелых грузовиков по федеральным трассам вырастет до 2,2 рублей

Кубань 2431 января в 02:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 02:48, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о нанесении Турцией ударов по сирийским военным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли удары по позициям сирийских военнослужащих.
RT на русском 02:10
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
РЕН ТВ вчера в 19:04
Наука

Физики нашли новые намеки на существование металлического водорода

ТАСС Наука 31 января в 04:56
Общество

Проблемы Алтайского края изучит специальная рабочая группа

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу, которая будет изучать проблемы регионов с наибольшей убылью населения.
Московский Комсомолец вчера в 22:36
Общество

В России могут запретить прием посылок из Китая

Прием посылок с товарами со всевозможных китайских интернет-площадок в России из-за вспышки нового коронавируса могут приостановить.
Live24 вчера в 23:40
Футбол

Криштиану Роналду вышел на чистое третье место по голам за карьеру

Спорт-Экспресс вчера в 09:25
Политика

В Ташкенте прокомментировали отношения Узбекистана и США

Сотрудничество Узбекистана и США находится на пике своего развития, есть вопросы, по которым стороны будут продолжать работу, заявил в понедельник министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.
РИА Новости 01:19
Политика

Погибшие в ЦАР россияне нарушили много законов, заявил посол России

Погибшие в ЦАР в июле 2018 года российские журналисты нарушили много законов страны, а люди, направившие их туда, не обеспечили им необходимый уровень безопасности и сознательно подвергли опасности их жизни, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.
РИА Новости 02:37
Единоборства

Федор Емельяненко оценил выступления Нурмагомедова

Lenta.ru 02:40
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Известия вчера в 21:14
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
РИА Новости 02:33
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
Политика

Патриарх Кирилл предложил вписать веру в Бога в Конституцию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге.
Москва 24 01 февраля в 17:49
Шоу-бизнес

«Некрасивая»: Екатерина Климова показала себя в юности

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова поделилась с подписчиками в микроблоге снимком, на котором ей 18 лет.
VSE42.RU вчера в 21:03
Кино

В кинотеатрах Уфы стартует боевик о приключениях Харли Квинн

Приключения героини стартуют на широких экранах Уфы с 6 февраля в кинотеатрах «Синема Парк» в ТРК «Семья» и «Галерее ART».
Собака.ru 01:37
Теннис

Джокович возглавил рейтинг ATP, Медведев опустился на пятое место

Россиянин Даниил Медведев потерял одну позицию и опустился на пятое место Возглавил рейтинг Новак Джокович.
Спорт-Экспресс вчера в 23:50
Общество

Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом.
Lenta.ru 02:22
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Происшествия

У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
РИА Новости вчера в 22:18
Происшествия

В Москве СК возбудил дело против посадившей за руль ребенка женщины

В Москве следователи возбудили дело против женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила за руль каршерингового автомобиля своего ребенка.
РБК 02:34
Шоу-бизнес

Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия

После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Рамблер вчера в 04:14
Футбол

Зинченко извинился за удаление в матче с «Тоттенхэмом»

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко после матча 25-го тура премьер-лиги с Тоттенхэмом (0:2) на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум опубликовал пост в инстаграме, в котором принес извинения за свое удаление.
Советский спорт 02:39
Происшествия

Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

РИА Новости 01:43
Политика

Иранский пилот сообщил диспетчеру о пущенной в украинский «Боинг» ракете

Фергана вчера в 17:40
Происшествия

Убитым в центре Киева оказался хирург из Донецка

Мужчиной, убитым накануне в центре Киева, оказался хирург Андрей Сотник, руководитель компании DMK Ukraine.
Lenta.ru вчера в 17:32
Наука

Риск рака легких снижается после отказа от курения

Что происходит 31 января в 10:11
Политика

Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 08:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное