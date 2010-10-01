Экономика
КоммерсантъТариф «Платона» с февраля повышен до 2,2 руб. за километр
Следующая индексация пройдет в феврале 2021 года, когда тариф повысится на 15 копеек — до 2,35 руб. за километр. Затем индексация будет проводится ежегодно 1 февраля на размер годовой инфляции.
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Для водителей большегрузов проезд по федеральным трассам подорожает уже сегодня
Эхо Москвы01 февраля в 01:00
Плата за проезд тяжелых грузовиков по федеральным трассам вырастет до 2,2 рублей
Кубань 2431 января в 02:33
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