Сегодня, 1 июля, вступают в силу новые тарифы на коммунальные услуги. Но, вопреки ожиданиям, стоимость газа для астраханцев остается прежней.

Тариф на газ с 1 июля 2020 года не повысится

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