Экономика

ВедомостиВедомостиТариф на коммунальный мусор посчитают по-новому

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Правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов, что должно сказаться и на плате конечных потребителей.
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Тариф на коммунальный мусор посчитают по-новому

Ведомости03:07

Власти решили поменять правила расчета единого тарифа на вывоз мусора

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