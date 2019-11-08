Экономика
Lenta.ruТариф на мусор в России рассчитают по-новому
Российское правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов. Это, как указывает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», должно сказаться на плате конечных потребителей. В частности, определены правила расчета затрат на амортизацию.
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Правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов, что должно сказаться и на плате конечных потребителей.Ведомости03:07
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 08:42, Вашингтон
Политика
Австрийскому экс-полковнику предъявили обвинение в шпионаже на Россию
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Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможности наложения штрафа на главу государства необходимо обращаться в судебные органы или читать законы.
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Оксана Самойлова подтвердила четвертую беременность
Uznayvse.ru 06 ноября в 07:12
Транспорт
Более 1,5 тыс. билетов на поезда в Крым продали в первые часы
«Более 1,5 тыс. билетов проданы за пять часов на пассажирские поезда c материковой России на Крымский полуостров и обратно», — говорится в сообщении.
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Кино
Перезапуск «Беверли-Хиллз, 90210» отменили после первого сезона
TVLine сообщает, что мета-возрождение популярного некогда сериала «Беверли-Хиллз, 90210», предпринятое телекомпанией Fox, ограничится лишь одним сезоном.
Popcornnews.ru 06:00
Политика
Песков объяснил слова Путина о «Википедии»
Песков отметил, сообщает РИА «Новости», что «Википедия» — уважаемый и популярный ресурс, но, «при всем уважении» достоверность информации в «Википедии» «никем не гарантируется».
Росбалт 05:12
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На французском острове Реюньон акула растерзала туриста из Шотландии. Об этом сообщает издание Daily Mail.
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Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала фото с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Авто
Представлены официальные изображения салона новой Skoda Octavia
Чешская компания решила выпустить официальные тизеры интерьера будущей новинки Skoda Octavia. Тизеры Skoda Octavia 2020 года появились.
iReactor 06 ноября в 11:16
Гаджеты
Назван самый красивый смартфон 2019 года в Китае
В Китае был назван смартфон этого года, который имеет самый красивый дизайн. Победителем этого конкурса оказался Meizu 16s Pro.
Газета DAILY 06:44
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Политика
США запретили Сербии приобретать российские системы ПВО
Президент Сербии Александр Вуйчич, сославшись на нехватку денег, не осмелился приобрести российскую систему С-400, появление которой могло потрясти НАТО, окружающее со всех сторон республику.
Мир новостей вчера в 00:08
Политика
«Единая Россия» запустила сервис «Нацпроекты глазами людей»
8 ноября «Единая Россия» запустила в восьми пилотных регионах страны сервис «Нацпроекты глазами людей».
МедиаРязань 08:38
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
РИА Новости 03:40
Общество
Кипр может продолжить отзыв «золотых паспортов»
О чёрном списке Кипра и "золотых паспортах" В среду, 6 ноября, Петридис объявил о намерении властей островного государства лишить гражданства 26 человек, которые получили "золотые паспорта" в обмен на инвестирование в кипрскую экономику.
Право.ру 03:23
Политика
«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта
Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Армия и оружие
Индийские ВМС могут пополниться российскими морскими тральщиками «Александрит»
Индийские ВМС в будущем могут получить на вооружение экспортный вариант российского морского тральщика проекта 12701 "Александрит-Э".
Военное обозрение 05:43
Политика
В Кремле объяснили данные о сокращении населения России
Напомним, накануне аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся естественную убыль россиян четвертый год подряд и поставили под сомнение реальность достижения национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны.
Ридус вчера в 12:55
Общество
Умер подружившийся с тигром Амуром козел Тимур
О необычной дружбе животных стало известно в конце 2015 года - тогда козла поместили в вольер в качестве пищи для хищника, однако он не стал прятаться от Амура, а даже вплотную подходил к нему - кроме того, он занял место, где спал тигр, из-за чего Амуру пришлось несколько дней ночевать на крыше своего жилища в холоде и под снегом.
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Булыкин объяснил, почему Хабиб ушёл с «РЖД Арены» до окончания матча
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил мнение, почему действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов покинул матч московского клуба с «Ювентусом» (1:2) до окончания матча.
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Лолита несколько лет знала о любовнице мужа и выполняла все её капризы
Оказывается Лолита много лет знала о её существовании и даже тратила на неё свои деньги.
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Более трети российских учителей являются пенсионерами или людьми предпенсионного возраста, только 5,9% педагогов в школах РФ младше 29 лет, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
РИА Новости 04:33
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41
Политика
Иностранный беспилотник сбили в Иране
В пятницу утром, 8 ноября, в юго-западной части Ирана был сбит беспилотник.
Аргументы недели 07:11
Происшествия
В Нижнем Новгороде таксисты забили пассажира насмерть
В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту смерти 37-летнего мужчины в Советском районе.
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Общество
Опубликованы саундтрек Need for Speed Heat и запись игрового процесса
Запись первого часа игры Electronic Arts опубликовала официальный саундтрек Need for Speed Heat.
Игромания.ру 06 ноября в 14:09
Футбол
Варди признан лучшим игроком АПЛ в октябре, Лэмпард — лучший тренер
Английская Премьер-лига назвала лучших по итогам октября. Среди футболистов таким стал Джейми Варди, среди тренеров — Фрэнк Лэмпард.
Bookmaker-ratings.ru 07:38