Экономика
Lenta.ruТариф на мусор в России рассчитают по-новому
Российское правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов. Это, как указывает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», должно сказаться на плате конечных потребителей. В частности, определены правила расчета затрат на амортизацию.
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Правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов, что должно сказаться и на плате конечных потребителей.Ведомости03:07
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 08:31, Вашингтон
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В России сокращаются центры медицинской профилактики
В России отмечается сокращение количества центров медицинской профилактики.
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Россия подготовила зеркальный ответ США за слом ДРСМД – Лавров
Напомним, что 2 августа Госсекретарь США Майк Помпео сделал официальное заявление о том, что Вашингтон в одностороннем порядке выходит из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Lenta.ru 08:06
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Армия и оружие
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Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
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Врачи выполнили открытую полостную операцию, чтобы извлечь из его прямой кишки инородный предмет — гигантских размеров фаллос.
Gazeta.SPb 02:14
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Петербургские фигуристки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова завершили выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Китае.
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Армия и оружие
Киев подтвердил готовность к разведению сил в Петровском
Командующий силовой операцией в Донбассе Владимир Кравченко заявил, что Киев готов начать разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское при условии зеркальных действий.
Известия 02:42
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
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Фото нового Kia Sorento появились в Сети
Очередная порция шпионских фото нового кроссовера Kia Sorento, испытания которого подходят к своему завершению, появилась в сети.
Новые автомобили 06 ноября в 22:30
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В СДПГ прокомментировали ситуацию с поправками к газовой директиве ЕС
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Россиянин зарезал беременную жену и трёхлетнего сына из-за долгов
Наша версия вчера в 06:45
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Российский рэпер Егор Крид опубликовал на YouTube первый трейлер романтической комедии с элементами фантастики "(НЕ)идеальный мужчина", в котором сыграл одну из главный ролей вместе с Юлией Александровой.
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Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
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Кортни Кардашьян решила сделать перерыв и на время оставить шоу «Семейство Кардашьян».
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три пути развития: стать супердержавой, развиваться по «евразийской модели», либо выстроить дружественные отношения с Евросоюзом.
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Ведомости вчера в 15:05
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Трейлер нового мультфильма Pixar появился в Сети
Специализирующаяся на анимации американская киностудия Pixar выпустила первый трейлер своего нового мультипликационного фильма под названием "Душа" (Soul) – ролик появился на официальном YouTube-канале компании.
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