Экономика

Lenta.ruLenta.ruТариф на мусор в России рассчитают по-новому

Российское правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов. Это, как указывает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», должно сказаться на плате конечных потребителей. В частности, определены правила расчета затрат на амортизацию.
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с чего всё началось

Тариф на коммунальный мусор посчитают по-новому

Правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов, что должно сказаться и на плате конечных потребителей.
Ведомости03:07

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В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор

Газета.Ru08:15

Тариф на коммунальный мусор посчитают по-новому

Ведомости03:07

Постановление Правительства РФ от 29 октября 2019 г. N 1386 «О внесении изменений в Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

Гарант07:43

В России тариф на мусор рассчитают по-новому

Piter.tv07:32

Тариф на мусор в России рассчитают по-новому

Lenta.ru06:56

Власти решили поменять правила расчета единого тарифа на вывоз мусора

РБК06:44

Единый тариф на вывоз мусора планируют изменить

Москва 2408:15
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 08:31, Вашингтон
Политика

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском вчера в 07:35
Транспорт

За первые часы продано 1500 билетов на поезд по Крымскому мосту

Известно, что через Крымский мост будут ездить пять одноэтажных поездов из Санкт-Петербурга – первый состав отправится в Севастополь в 14 часов дня 23 декабря, пройдя это расстояние за 43 часа, и четыре двухэтажных состава «Москва – Симферополь», первый из которых отправится в 23.45 часов 24 декабря с Казанского вокзала.
Obzor.io 06:44
Здоровье

В России сокращаются центры медицинской профилактики

В России отмечается сокращение количества центров медицинской профилактики.
REGNUM 03:46
Армия и оружие

Россия и Турция начали третье патрулирование на севере Сирии

Силы РФ и Турции начали третье совместное патрулирование на северо-востоке Сирии, сообщило турецкое Министерство национальной обороны в пятницу, 8 ноября.
Вечерняя Москва 02:54
Политика

Россия подготовила зеркальный ответ США за слом ДРСМД – Лавров

Напомним, что 2 августа Госсекретарь США Майк Помпео сделал официальное заявление о том, что Вашингтон в одностороннем порядке выходит из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
ПолитРоссия 03:29
Общество

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О необычной дружбе животных стало известно в конце 2015 года - тогда козла поместили в вольер в качестве пищи для хищника, однако он не стал прятаться от Амура, а даже вплотную подходил к нему - кроме того, он занял место, где спал тигр, из-за чего Амуру пришлось несколько дней ночевать на крыше своего жилища в холоде и под снегом.
Газета.Ru 06:20
Политика

США захотели лишить Киев «поддержки с тыла»

Foreign Policy отмечает, что упразднение должности лишит Киев «поддержки с тыла», которую обеспечивал Вашингтон.
Lenta.ru 08:06
Технологии

«Росатом» планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Как пишут "Ведомости", в рамках соглашения с правительством "Росатом" запустил проект по созданию квантового компьютера.
Инфорос вчера в 06:23
Армия и оружие

Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Происшествия

В Петербурге хирурги извлекли из мужчины огромный фаллос

Врачи выполнили открытую полостную операцию, чтобы извлечь из его прямой кишки инородный предмет — гигантских размеров фаллос.
Gazeta.SPb 02:14
Фигурное катание

Туктамышева не попала в тройку после короткой программы Гран-при Китая

Петербургские фигуристки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова завершили выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Китае.
Петербургский дневник 06:47
Армия и оружие

Киев подтвердил готовность к разведению сил в Петровском

Командующий силовой операцией в Донбассе Владимир Кравченко заявил, что Киев готов начать разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское при условии зеркальных действий.
Известия 02:42
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АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4

Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
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Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Авто

Фото нового Kia Sorento появились в Сети

Очередная порция шпионских фото нового кроссовера Kia Sorento, испытания которого подходят к своему завершению, появилась в сети.
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Политика

В СДПГ прокомментировали ситуацию с поправками к газовой директиве ЕС

Ранее стало известно, что бундестаг не смог принять закон, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза в Германии.
RT на русском 07:35
Происшествия

Россиянин зарезал беременную жену и трёхлетнего сына из-за долгов

Наша версия вчера в 06:45
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Егор Крид опубликовал трейлер фильма «НЕидеальный мужчина»

Российский рэпер Егор Крид опубликовал на YouTube первый трейлер романтической комедии с элементами фантастики "(НЕ)идеальный мужчина", в котором сыграл одну из главный ролей вместе с Юлией Александровой.
РИА Новости вчера в 13:02
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ВШЭ заявила об ущербе деловой репутации из-за поста Гусейнова

Комиссия ученого совета Высшей школы экономики по академической этике заявила о том, что пост профессора вуза Гасана Гусейнова в Facebook о русском языке является оскорбительным и вызывающим возражения.
REGNUM 07:21
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала

Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
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Шоу-бизнес

Одна из сестер Кардашьян уходит из реалити «Семейство Кардашьян»

Кортни Кардашьян решила сделать перерыв и на время оставить шоу «Семейство Кардашьян».
ОК! вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Заворотнюк опубликовала фото с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Политика

Эммануэль Макрон назвал три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три пути развития: стать супердержавой, развиваться по «евразийской модели», либо выстроить дружественные отношения с Евросоюзом.
Gazeta.SPb вчера в 21:52
Происшествия

В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

Газета.Ru 06:41
Технологии

МТС представила устройство для наблюдения за подчиненными

МТС вывела на рынок систем безопасности собственные устройства из сферы интернета вещей.
Ведомости вчера в 15:05
Культура

Трейлер нового мультфильма Pixar появился в Сети

Специализирующаяся на анимации американская киностудия Pixar выпустила первый трейлер своего нового мультипликационного фильма под названием "Душа" (Soul) – ролик появился на официальном YouTube-канале компании.
Толк вчера в 22:19
Армия и оружие

Первый серийный Су-57 поступит в ВКС РФ до конца года

ВКС РФ получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 до конца текущего года.
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Политика

Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК вчера в 15:53
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Васильева рассказала о нехватке в школах молодых учителей

Более трети российских учителей являются пенсионерами или людьми предпенсионного возраста, только 5,9% педагогов в школах РФ младше 29 лет, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
РИА Новости 04:33
Шоу-бизнес

Суд отказался разводить Лолиту с мужем

Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
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