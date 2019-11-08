Экономика

Lenta.ruLenta.ruТариф на мусор в России рассчитают по-новому

Российское правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов. Это, как указывает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», должно сказаться на плате конечных потребителей. В частности, определены правила расчета затрат на амортизацию.
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Постановление Правительства РФ от 29 октября 2019 г. N 1386 «О внесении изменений в Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

Гарант07:43

Тариф на мусор в России рассчитают по-новому

Lenta.ru06:56

В России тариф на мусор рассчитают по-новому

Piter.tv07:32

Власти решили изменить единый тариф на вывоз мусора

Мой Брянск07:39

Власти решили поменять правила расчета единого тарифа на вывоз мусора

РБК06:44

Тариф на коммунальный мусор посчитают по-новому

Ведомости03:07
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Транспорт

В России началась продажа билетов на поезда в Крым

Интерфакс 01:52
Общество

Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»

Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Шоу-бизнес

Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги

Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
Живая Кубань 02:47
Политика

Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможности наложения штрафа на главу государства необходимо обращаться в судебные органы или читать законы.
Lenta.ru 06:33
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
Шоу-бизнес

Суд отказался разводить Лолиту с мужем

Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
Рамблер 05:57
Происшествия

Под Саратовом погибли четверо детей от отравления угарным газом

Газета.Ru 01:28
Армия и оружие

Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Происшествия

В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

Газета.Ru 06:41
Фигурное катание

Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Экономика

Коррекция на рынке нефти может продолжиться

Стоит обратить особое внимание на то, что сегодня на рынке нефти началась коррекция.
Finam.Ru 07:40
Гаджеты

Еще 15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили MIUI 11

В октябре Xiaomi выпустила долгожданную MIUI 11, основанную на Android 10. Первыми прошивку получили флагманские смартфоны Xiaomi и Redmi.
The GEEK 03:39
Общество

Назвавший русский язык клоачным профессор ВШЭ отказался извиняться

29 октября Гусейнов опубликовал запись в Facebook, где заявил, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».
Lenta.ru 07:42
Религия

Православная церковь Украины заявила, что ее признала Александрийская православная церковь

"С радостью сообщаем хорошую новость: блаженнейший папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II в пятницу, 8 ноября, во время божественной литургии в храме Архангелов в столице Египта впервые помянул имя блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины", - говорится в сообщении на странице ПЦУ в "Фейсбуке".
ТАСС 06:44
Политика

В Кремле опровергли планы усилить ответственность за врачебные ошибки

"Президент говорил исключительно о необходимости ответственности за врачебные ошибки при злоупотреблениях в определении инвалидности - только об этом", - уточнил представитель Кремля.
Российская газета 06:58
Энергетика

У Михельсона не хотят платить налог за Сечина

Предложение Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа (ПНГ) воспринято в «Сибуре» (основными акционерами которого являются олигархи Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко) в штыки.
ЯмалPRO 05 ноября в 08:05
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали таксиста, избившего до смерти пассажира

Сотрудники полиции задержали водителя такси в Нижнем Новгороде, который избил пассажира, умершего на месте происшествия.
ТАСС 04:05
Происшествия

Суд в Москве вынес приговор членам ярославской ячейки ИГ

Военный суд в Москве приговорил к срокам от девяти до 15 лет лишения свободы участников ячейки террористической организации «Исламское государство»*, созданной в Ярославской области.
RT на русском 07:33
Футбол

Футболист «Спартака» Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»

Защитник "Спартака" Илья Кутепов не сыграет в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с "Крыльями Советов".
ТАСС Спорт 06:24
Армия и оружие

Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Космос

Илон Маск заявил о невозможности создания колонии на Марсе

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей.
Lenta.ru 05:27
Общество

Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Политика

Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК вчера в 15:53
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru 06 ноября в 08:35
Общество

Алкозамки скоро появятся на автомобилях в России

Российская газета 06:29
Политика

В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России

В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
РИА Новости 05:36
Происшествия

Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег

Ведомости 04:26
Кино

Первый канал показал трейлер фильма «Союз спасения»

В фильме «Союз спасения» сыграли Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Александр Домогаров, Иван Колесников, Леонид Бичевин, Антон Шагин «Союз спасения» – фильм о событиях почти двухсотлетней давности, но по-прежнему актуальных для нашей страны.
Tricolor TV Magazine 06:23
Армия и оружие

США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием

"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
ТВ Центр вчера в 13:40
Шоу-бизнес

Волочкова продемонстрировала смену имиджа

Как сообщает ToDay News Ufa, балерина Анастасия Волочкова выложила фотографии в Инстаграм, где она предстала перед поклонниками в новом, необычно для нее имидже.
ToDay News Ufa 05:47
Как работают Яндекс.Новости?
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