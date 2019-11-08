Российское правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов. Это, как указывает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», должно сказаться на плате конечных потребителей. В частности, определены правила расчета затрат на амортизацию.

Тариф на мусор в России рассчитают по-новому

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