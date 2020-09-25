Ирина Гагарина, директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области: - Правительство Курганской области столкнулось с той ситуацией, что по городу Кургану заявлен тариф с ростом в 2,5 раза, то есть вместо 2 тысяч который был установлен Курганской генерирующей компанией, Курганскими теплоэнергетическими системами заявлен тариф 5173 рубля.