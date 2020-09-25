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ГТРК Курган
ГТРК Курган

Тариф на тепло в Курганской области может увеличиться в два раза

Ирина Гагарина, директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области: - Правительство Курганской области столкнулось с той ситуацией, что по городу Кургану заявлен тариф с ростом в 2,5 раза, то есть вместо 2 тысяч который был установлен Курганской генерирующей компанией, Курганскими теплоэнергетическими системами заявлен тариф 5173 рубля.В источнике
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Курган и курганцы

Что предпринимает правительство Курганской области, чтобы не допустить подъёма тарифов на тепло

Курган и курганцывчера в 14:23
Kurgan.ru

Тарифные войны: стоимость отопления для курганцев может подняться в 2,5 раза

Kurgan.ru00:06
45.ru

В Курганской области отопительный сезон оказался под угрозой срыва

45.ru00:35
ГТРК Курган

Тариф на тепло в Курганской области может увеличиться в два раза

ГТРК Курган06:07
Область 45

В Курганской области в ближайшее время изменятся энерготарифы

Область 45вчера в 13:13
ФедералПресс

В Кургане отопительный сезон может начаться в ноябре

ФедералПресс23 сентября в 10:50
УралПолит.Ru

Глав городов просят ввести режим ЧС! Жители Зауралья остались без отопления в заморозки из-за того, что власти не могут согласовать тарифы

УралПолит.Ru23 сентября в 08:52

В Москве открылась выставка «Я, Энди Уорхол»

По информации организаторов, общая площадь экспозиции составляет около 2,5 тыс. кв. м. В одном из залов выставки расположен кинозал, где все желающие смогут увидеть видеоработы Уорхола и документальные фильмы о художнике.
ТАССвчера в 12:28
1

В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник

"Рязанским межрайоным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из рязанских аквапарков 13-летнего мальчика", - говорится в сообщении ведомства.
ТАСС11:06
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Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 км от границ России

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге после завершения учений "Кавказ-2020" заявил, что в последнее время в 20-30 км от российской границы фиксируется военная активность США и НАТО, передает РИА "Новости".
Газета.Ru11:20
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В Москве начали выводить из резерва койки для пациентов с COVID-19

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что резервные койки для больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 начали вводить в эксплуатацию в Москве, передаёт ТАСС.
RT на русском07:14
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Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости04:58
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Треть сотрудников мэрии Москвы перейдут на удаленный режим работы

Как рассказал мэр, весной, в период активного распространения коронавирусной инфекции, именно режим дистанционной работы, на который перешли большинство сотрудников предприятий и организаций города, помог избежать катастрофического развития ситуации.
Росбалт09:53
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Кабмин РФ одобрил общенациональный план восстановления экономики

"Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", - говорится в сообщении.
Будущее России. Национальные проекты09:03
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