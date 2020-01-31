Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.

с чего всё началось

C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше

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