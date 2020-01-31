Энергетика
Газета.RuТариф на транзит российского газа в Европу стал больше
C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
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Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.РБК30 января в 23:00
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Повышением тарифа на газ Украина настраивает Россию на смену транзитного направления
Экономика сегодня13:10
Транзит российского газа через Украину в Европу с 1 января подорожал на 2%
Эхо Москвы30 января в 23:30
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