Экономика
Znak.comТариф на воду в Кургане изменят: «Водный Союз» победил в суде
Решение апелляционного суда вступило в силу. У департамента есть полгода на обжалование. Ранее, 21 февраля 2020 года, Курганский областной суд отказал в иске Водного Союза к департаменту по оспариванию базового тарифа на воду, на основе которого утверждены тарифы на пять лет.
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Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
В продаже есть несколько ламп, которые очищают поверхности от вирусов и патогенов в лабораториях и на предприятиях пищевой промышленности именно с помощью такого излучения.
Вести.Ru вчера в 12:20
Авто
В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС
Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
Взгляд.ру вчера в 23:41
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
Политика
Трамп назвал переброску войск в Польшу «сильным сигналом» для России
Политик добавил, что поладит с Россией. Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России.
Piter.tv вчера в 01:21
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
Происшествия
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущёва в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва появилась 18 июня.
Известия вчера в 15:51
Футбол
«Спартак» хочет купить экс-форварда «Арсенала»
Напомним, Яя Саного перешел в «Тулузу» в 2017 году из лондонского «Арсенала», подписав контракт до июня 2020-го.
Нева Спорт вчера в 11:30
Здоровье
Эндокринолог рассказала о самом первом признаке сахарного диабета
Эндокринолог рассказала СМИ о самом первом признаке сахарного диабета.
Evo-rus.com вчера в 07:10
Общество
Гейтс: вакцина от коронавируса может оказаться неэффективной
Вашингтон, 26 июня 2020, 07:38 — REGNUM Вакцина против коронавирусной инфекции может оказаться неэффективной для предотвращения распространения SARS-CoV-2, заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс в эфире телеканала CNN.
REGNUM 00:38
Наука
В борьбе с раком поможет ультразвук
Evo-rus.com вчера в 20:34
Происшествия
Теплоход с выпускниками врезался в причал в Москве
Известия вчера в 17:52
Шоу-бизнес
Никита Пресняков назвал причину отсутствия детей в браке с Красновой
Никита Пресняков в недавнем интервью откровенно рассказал о том, почему он и его супруга Алена Краснова не спешат с рождением детей.
Дни24 24 июня в 23:00
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 111 жителей
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 26 июня выявлено 111 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:33
Шоу-бизнес
Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с женой
25 июня в столичном мировом участке 340 состоялось заседание, связанное с его разводом по инициативе бывшей супруги Ивлева Марии.
Московский Комсомолец вчера в 04:19
Происшествия
Ефремов заявил, что готов усыновить детей погибшего в ДТП Захарова
Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, заявил о готовности усыновить детей погибшего в ДТП Сергея Захарова.
МР7.ру вчера в 02:16
Общество
Участники испытаний вакцины от коронавируса рассказали о самочувствии
Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
Технологии
Студия Лебедева заявила, что многие «экспресс-дизайны» создавала нейросеть
Газета.Ru 01:49
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии по футболу
Поражение "Манчестер Сити" в матче против лондонского "Челси" позволило "Ливерпулю" впервые с сезона-1989/90 стать чемпионом Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:14
Здоровье
Врач-онколог посоветовал выкинуть рафинированное подсолнечное масло
Иван Карасев посоветовал выкинуть подсолнечное масло, заменив его оливковым.
Южный Федеральный 02:03
Шоу-бизнес
Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна и Брухуновой
Shraibikus News вчера в 11:31
Политика
Bloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против «Северного потока-2»
Германия готовит адекватный ответ на возможное ужесточение американских санкций по "Северному потоку-2", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Российская газета 01:33
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия вчера в 19:55
Армия и оружие
Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать
Неожиданный маневр российских военнослужащих со средствами противовоздушной обороны в Сирии привел в замешательство турецких военнослужащих и протурецких боевиков.
Вечерний курьер 01:59
Общество
В Госдуме предложили ввести выплату за отказ от места в детском саду
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от мест в детских садах.
Activityedu.ru вчера в 05:13
Общество
В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав
Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
Здоровье
В ЕС одобрили «Ремдесивир» для лечения коронавируса
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕАЛС) одобрило "Ремдесивир" в качестве первого препарата, который может использоваться для лечения вызванного коронавирусом инфекционного заболевания.
ТАСС вчера в 09:12
Политика
В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины
В партии заявили, что нападение совершили национал-радикалы.
РБК вчера в 01:02
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 24 июня в 02:09