Экономика

Znak.comZnak.comТариф на воду в Кургане изменят: «Водный Союз» победил в суде

Решение апелляционного суда вступило в силу. У департамента есть полгода на обжалование. Ранее, 21 февраля 2020 года, Курганский областной суд отказал в иске Водного Союза к департаменту по оспариванию базового тарифа на воду, на основе которого утверждены тарифы на пять лет.
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«Водный Союз» выиграл у правительства Зауралья апелляцию по делу о тарифах

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Поражение "Манчестер Сити" в матче против лондонского "Челси" позволило "Ливерпулю" впервые с сезона-1989/90 стать чемпионом Англии по футболу.
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