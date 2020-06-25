Экономика

Znak.comZnak.comТариф на воду в Кургане изменят: «Водный Союз» победил в суде

Решение апелляционного суда вступило в силу. У департамента есть полгода на обжалование. Ранее, 21 февраля 2020 года, Курганский областной суд отказал в иске Водного Союза к департаменту по оспариванию базового тарифа на воду, на основе которого утверждены тарифы на пять лет.
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Суд обязал правительство Шумкова выделить средства на водоснабжение Кургана

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В Кургане изменится тариф на водоснабжение

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Тариф на воду в Кургане изменят: «Водный Союз» победил в суде

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Суд отменил скандальное решение властей Курганской области. Это спасет регион от коммунального ЧП

URA.Ruвчера в 11:33
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Автоматически обработано 7240 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
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1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
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Звезда советского фильма «Экипаж» Ирина Акулова на старости лет оказалась в одиночестве и нищете.
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Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России

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Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
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Матч «Тамбова» с «Зенитом» пройдёт без зрителей

Поединок между «Тамбовом» и «Зенитом» состоится 1 июля.
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Адвокат рассказал, что Ефремову стало плохо с сердцем

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В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС.
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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

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Прокуратура Нидерландов предложила рассматривать дело MH17 в 2021 году

Прокуратура Нидерландов предлагает начать рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году не осенью нынешнего года, а в феврале-марте 2021 года с учетом времени, которое запросила защита и представители родственников, сообщил прокурор Вард Фердинандуссе на слушаниях в пятницу.
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В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав

Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
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Лера Кудрявцева с дочкой устроили фотосет в купальниках

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В Кремле знают мнения деятелей культуры по делу Серебренникова

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Максим Галкин показал фото своего отца-генерала

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На бывшего вице-премьера Чувашии завели новые уголовные дела

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Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла

Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
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Федун обратился в МВД после задержания фанатов «Спартака»

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ЦСКА хочет приобрести польского полузащитника

ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника "Шленска" Пржемыслава Плачеты.
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В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
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Стало известно, как россияне проведут летний отпуск в 2020 году

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