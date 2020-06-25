Экономика
Znak.comТариф на воду в Кургане изменят: «Водный Союз» победил в суде
Решение апелляционного суда вступило в силу. У департамента есть полгода на обжалование. Ранее, 21 февраля 2020 года, Курганский областной суд отказал в иске Водного Союза к департаменту по оспариванию базового тарифа на воду, на основе которого утверждены тарифы на пять лет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7240 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Вечерний курьер 01:24
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
Шоу-бизнес
Звезда «Экипажа» Ирина Акулова осталась в нищете и одиночестве
Звезда советского фильма «Экипаж» Ирина Акулова на старости лет оказалась в одиночестве и нищете.
iReactor 04:41
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» завоевал свой первый чемпионский титул за 30 лет и первый в эпоху АПЛ. Всего у мерсисайдцев теперь 19 титулов чемпиона Англии.
LiveSport.ru вчера в 17:11
Общество
Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России
Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Хоккей
Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
РИА Новости 03:46
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
Футбол
Матч «Тамбова» с «Зенитом» пройдёт без зрителей
Поединок между «Тамбовом» и «Зенитом» состоится 1 июля.
Vprognoze.ru 04:55
Происшествия
Адвокат рассказал, что Ефремову стало плохо с сердцем
RT на русском 02:24
Авто
Немцы потребовали возобновить продажи Lada в Европе
В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС.
Известия 04:06
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
Лукашенко заявил, что москвичи активно скупают жилье в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне проявляют большой интерес к покупке белорусской недвижимости, в частности квартир, и этот спрос привел к их удорожанию.
ТАСС 05:52
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
РБК вчера в 18:03
Общество
Прокуратура Нидерландов предложила рассматривать дело MH17 в 2021 году
Прокуратура Нидерландов предлагает начать рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году не осенью нынешнего года, а в феврале-марте 2021 года с учетом времени, которое запросила защита и представители родственников, сообщил прокурор Вард Фердинандуссе на слушаниях в пятницу.
РИА Новости 05:03
Общество
В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав
Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с дочкой устроили фотосет в купальниках
Лера Кудрявцева вместе с маленькой дочерью Машей в этом году отдыхает на отечественном курорте.
Bimru.ru 04:26
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru 24 июня в 07:37
Происшествия
На бывшего вице-премьера Чувашии завели новые уголовные дела
Чебоксары, 26 июня 2020, 10:49 — REGNUM Следственными органами СКР по Чувашии возбуждено ещё два уголовных дела в отношении бывшего заместителя председателя Кабинета министров республики — министра экономического развития Владимира Аврелькина, который ранее получил реальный срок за злоупотребление полномочиями.
REGNUM 03:49
Здоровье
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
Общество
ЦИК: явка на голосовании по Конституции в первый день составила 9,2%
В Центризбиркоме заявили, что явка на голосовании по поправкам в Конституцию в первый день составила 9,2 процента.
Парламентская газета 05:16
Футбол
Федун обратился в МВД после задержания фанатов «Спартака»
20 июня московская полиция сообщила о задержании фанатов «Спартака», провожавших команду на матч 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
РБК 04:54
Футбол
ЦСКА хочет приобрести польского полузащитника
ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника "Шленска" Пржемыслава Плачеты.
Soccer.ru вчера в 14:02
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Путешествия
Стало известно, как россияне проведут летний отпуск в 2020 году
Рейтинг выбранных городов выглядел бы следующим образом: Санкт-Петербург Казань Краснодар Москва Волгоград Ростов-на-Дону Новосибирск Екатеринбург Красноярск Нижний Новгород Самара Уфа Воронеж Пермь Челябинск Омск При этом аналитики установили, что в случае открытия границ страны, планы россиян на отпуск изменятся.
Кубань-Информ 02:47