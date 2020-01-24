ЖКХ
КоммерсантъТариф на вывоз мусора в Москве увеличился в два раза
Власти Москвы подняли стоимость услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора населения с 2,34 руб. до 5,23 руб. на 1 кв. м общей площади — в 2,24 раза. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин 27 декабря прошлого года, сообщает РБК.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:11, Ашберн
Политика
В ООН одобрили идею Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза
Ранее Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 14
Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до 14 человек, пострадавших более 300, сообщает 25 января ТАСС со ссылкой на данные управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России
В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Политика
Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких официальных лиц РФ в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Наука
Печень для трансплантации может оставаться живой в течение недели
Группе исследователей из Цюрихского университета удалось сохранить печень живой на семь дней. Печень тяжело сохранять свежей долго.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Кино
Уилл Смит снова «плохой парень», Аглая Тарасова ищет мужа. Кино недели
Уилл Смит снова в деле Детективы Майк Лоури и Маркус Бернетт снова в деле: в картине "Плохие парни навсегда" герои франшизы объединяются после того, как одного из них пытаются убить.
Шоу-бизнес
Отец Ивана Урганта рассказал о призывах убить его сына
Политика
Зеленский заявил о «шраме» на отношениях РФ и Украины
Украинский президент назвал конфликт в Донбассе большой бедой, который навсегда оставит «шрам» в российско-украинских отношениях.
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Политика
Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца
Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $63
По состоянию на 21:00 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте снизилась на 2,54% относительно уровня открытия торгов — до $62,95 за баррель.
Политика
Лукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику "поставили раком" по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV.
Шоу-бизнес
Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»
«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
Происшествия
В ДТП с шестью машинами в Москве погиб человек
В результате аварии с участием шести автомобилей в северной части столицы погиб человек. Об этом сообщает московская ГИБДД в Twitter.
Хоккей
Тренер академии «Авангарда» бил ребенка клюшкой по голове
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен эпизод, как тренер академии «Авангарда» Игорь Николаев применяет жесткие способы воспитания детей.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
Артистка призналась, что на протяжении долгого времени скрывала от близких свою болезнь. «Я вроде как смертельно больна», – заявила женщина.
Футбол
«Ницца» и «Ренн» не выявили сильнейшего
21-й тур чемпионата Франции стартовал матчем в Ницце. Местная одноименная команда расписала голевой мир с «Ренном».
Наука
Ученые назвали главную опасность белковой диеты
Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе при проведении эксперимента на мышах выяснили, что высокобелковая диета увеличивает риск склеротического поражения сосудов, образуются нестабильные бляшки, отрыв которых приводит к закупорке артерий.
Гаджеты
Популярные смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 резко подешевели
Компания HMD Global официально заявила о снижении цен на две модели популярных смартфонов бренда Nokia 7.2 и Nokia 6.2.
Футбол
Братья Березуцкие могут вернуться в ЦСКА
Здоровье
Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.
Происшествия
Шесть человек стали жертвами стрельбы в немецком Рот-ам-Зе
В немецком городе Рот-ам-Зе неизвестный устроил стрельбу, в результате чего погибли шесть человек.
Культура
В Москве открывается выставка «Непокоренные» памяти жертв Холокоста
Выставка "Непокоренные: трагедия, героизм и сопротивление советских граждан в нацистских лагерях", приуроченная к Дню памяти жертв Холокоста, открывается в пятницу в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщили организаторы выставки.
Футбол
«Милан» переиграл «Брешию» благодаря голу Ребича
В 21-м туре Серии А первыми на поле вышли футболисты «Брешии» и «Милана».