ЖКХ

КоммерсантъКоммерсантъТариф на вывоз мусора в Москве увеличился в два раза

Власти Москвы подняли стоимость услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора населения с 2,34 руб. до 5,23 руб. на 1 кв. м общей площади — в 2,24 раза. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин 27 декабря прошлого года, сообщает РБК.
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