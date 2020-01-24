Общество
КоммерсантъТариф на вывоз мусора в Москве увеличился в два раза
Власти Москвы подняли стоимость услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора населения с 2,34 руб. до 5,23 руб. на 1 кв. м общей площади — в 2,24 раза. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин 27 декабря прошлого года, сообщает РБК.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:17, Ашберн
Общество
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцем живота
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до восьми человек
Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до восьми человек, пострадавших более 300, сообщает «РИА Новости» 24 января со ссылкой на заявление властей.
Политика
Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России
Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.
Политика
Лукашенко: Белоруссию «поставили раком по углеводородам»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения завода по производству газетной бумаги в Шкловском районе резко высказался о переговорах с Россией по поставкам газа и нефти.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Здоровье
Онколог назвал первые признаки рака кожи
Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
Авто
Обновленный Kia Sorento начал скидывать камуфляж
Южнокорейский концерн Kia готовится к презентации паркетника под названием Sorento обновленной генерации.
Наука
Исследователи проследили вспышку коронавируса в Китае
Исследователи пришли к выводу, что 2019-nCoV является вирусом, который образовался из комбинации коронавируса, обнаруженного в организме летучих мышей и другого коронавируса неизвестного происхождения.
Гаджеты
Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10
Само устройство считается узкоспециализированным.
Общество
Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай
Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса.
Политика
В Кремле допустили голосование россиян против поправок в Конституцию
Общероссийское голосование по разработанным поправкам в Конституцию не является простой формальностью .
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Грефа об уходе из Сбербанка
Kremlin Pool / Globallookpress Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил слова главы Сбербанка Германа Грефа, который заявил, что покинет свой пост в случае изменения политики организации.
Политика
Трамп показал логотип Космических сил США
Культура
Телешоу «Слабое звено» возвращается в эфир
Телевикторина «Слабое звено», получившая популярность в начале 00-х, вернется в эфир. Ведущей шоу останется Мария Киселева.
Фигурное катание
Косторная, Щербакова и Трусова лидируют на ЧЕ по фигурному катанию
На чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце начались соревнования женщин.
Политика
Зеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский ведет прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе.
Политика
Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.
Армия и оружие
Российские подлодки получат ракеты-«взломщики» арктического льда
В России проходят испытания ракет для атомных подлодок, которые позволят им взламывать арктический лед.
Общество
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Культура
Бывший российский кавээнщик Александр Гудков стал лицом Gucci
Биатлон
Херрман выиграла золото индивидуальной гонки в Поклюке, Старых — 8-я
Немецкая биатлонистка Дениз Херрман взяла золото индивидуальной гонки на 15 км в рамках шестого этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Культура
Le Monde (Франция): через 13 лет после создания Хацунэ Мику продолжает свою далеко не виртуальную карьеру (Le Monde)
Новые материалы Средства, которые идут в ход, чтобы придать Хацунэ Мику жизнь во время концерта, значительно усовершенствовались со времен первых публичных выступлений в 2009 году.