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Тариф на газ для конечных потребителей в Молдавии повысят еще на 30%

Тариф на газ для конечных потребителей в Молдавии повысится с 1 июня еще на 30%, соответствующее решение приняло во вторник Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) республики.
Интерфакс
"Молдовагаз" обратился к Национальному агентству по регулированию энергетики (НАРЭ) с запросом о пересмотре тарифа на газ для бытовых потребителей примерно на 33% до 1,1 доллара из-за повышения закупочной цены.
Агентство нефтегазовой информации
Сообщается, что тариф повысится с 15,18 лея (0,79 доллара) до 18,62 лея (0,97доллара) за кубометр газа, включая НДС (8%).
РЕН ТВ
«Молдовагаз» и российский «Газпром» ранее подписали пятилетний контракт на поставку голубого топлива.
ФАН

Подробнее о событии

Тариф на газ в Молдавии повысят еще на 30% с июня
РЕН ТВ13:59
Молдавия повысит газовый тариф для конечных потребителей еще на 30%
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Тариф на газ в Молдавии с июня вырастет на 22,6% до $940 за тысячу кубометров
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Тарифы на газ в Молдавии выросли на 22% из-за роста закупочной цены
ТАСС12:00
Тариф на газ для конечных потребителей в Молдавии повысят еще на 30%
Интерфакс11:33
В Молдавии тариф на газ для бытовых потребителей вырастет с 1 июня на 22%
Газета.Ru12:02
НАРЭ одобрило повышение тарифа на газ в Молдове
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