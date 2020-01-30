Экономика
ТАССТариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек
Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2020 года проиндексирован на 16 копеек и составляет 2,2 рубля за километр. Тариф на "Платон" планируется повышать поэтапно, следующая индексация пройдет в феврале 2021 года.
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Политика
Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Происшествия
Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде
Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.
Общество
Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника
Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске.
Политика
Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге, передает «РИА Новости».
Футбол
Смолов остался в запасе «Сельты» на матч с «Валенсией»
Российский форвард Федор Смолов, перешедший в "Сельту" на правах аренды, начнет матч на скамейке запасных.
Общество
В красноярской школе в туалете оборудовали «учительскую»
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта
Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Футбол
Карпин заявил, что ему по барабану поражение от «Спартака»
В интервью «Матч ТВ» Карпин заявил, что доволен прессингом и игрой подопечных без мяча, а результат – по барабану.
Футбол
Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон 0:0
Общество
В Карелии госпитализировали вернувшегося из Китая студента
В Карелии с подозрением на коронавирус 2019-nCoV госпитализировали студента Петрозаводской государственной консерватории.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Спорт
Ласицкене показала лучший результат сезона в мире
На "Битве полов" в Москве россиянка преодолела 2,04 м. Вчера Ярослава Могучих из Украины победила на турнире в Карлсруэ с прыжком на 2,02 м и до сегодняшнего именно этот прыжок был лучшим в сезоне. (Владимир Иванов) Ласицкене исключили из турнира в Германии.
Политика
Оливер Стоун назвал США империей зла
Напомним, что известный американский кинорежиссер разозлил официальный Вашингтон тем, снял несколько правдивых фильмов о США, которые участвовали в госпревороте на Украине.
Общество
Депутат рады извинился за призыв продать собаку ради оплаты коммуналки
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Брагарь извинился за предложение пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги.
Здоровье
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Здоровье
Разрушающие поджелудочную железу продукты назвали врачи
Врачи назвали шесть типов продуктов, употребление которых может негативно сказаться на здоровье поджелудочной железы и привести к развитию серьезных недугов.
Политика
Трамп снял запрет на использование противопехотных мин
Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
Шоу-бизнес
Дочь о Любови Успенской: запирает меня на ключ и начинает душить
Дочь певицы Любови Успенской рассказала, что мать начала запирать её в доме, душить и отправлять в психбольницу.
Наука
Ученые ТГУ изучат, как медитация и письмо спасают от боязни математики
Ученые Томского госуниверситета (ТГУ), изучающие феномен математической тревожности, проанализируют, какие именно методы позволяют избавиться от страха перед этим предметом, и разработают соответствующие рекомендации для школ и вузов; исследования поддержит грант Российского фонда фундаментальных исследований, сообщила в четверг пресс-служба университета.
Экономика
Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины
На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Здоровье
Названы шесть признаков избытка соли в рационе
Другой характерной чертой излишка соли в организме специалисты портала назвали обезвоженность.
Шоу-бизнес
Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву
Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Экономика
Потребительское доверие граждан России снизилось — исследование
Индекс потребительского доверия у граждан России снизился в четвертом квартале 2019 года с 73 до 68 пунктов после роста в двух предыдущих кварталах, такие данные содержатся в совместном отчете The Conference Board и Nielsen, опубликованном 31 января.
Политика
В России назвали коронавирус биологическим оружием
По словам бывшего члена комиссии по биологическому оружию ООН Игоря Никулина, новый тип коронавируса 2019-nCoV является разработкой американских ученых и представляет из себя биологическое оружие против китайцев.