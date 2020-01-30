Экономика

ТАССТАССТариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек

Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2020 года проиндексирован на 16 копеек и составляет 2,2 рубля за километр. Тариф на "Платон" планируется повышать поэтапно, следующая индексация пройдет в феврале 2021 года.
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Тариф «Платона» с февраля повышен до 2,2 руб. за километр

Коммерсантъ03:00

В РФ с 1 февраля подорожает «Платон»

CarsWeek.ru30 января в 01:55

Фуры станут больше платить за проезд

Российская газета30 января в 10:34

«Платон» на днях снова подорожает

Вести.Ru30 января в 06:18

Тариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек

ТАССвчера в 16:35

В России с 1 февраля вновь подорожает плата за «Платон»

SpeedMe30 января в 01:27

В России подорожает «Платон» с 1 февраля

Тарантас Ньюс30 января в 00:53
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Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru вчера в 10:37
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами.
ТАСС 03:40
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Приобрести умную колонку можно будет на сайте компании и в розничных магазинах, список которых Mail.ru Group пока не раскрывает, как и объем первой партии устройств.
Telesputnik.ru 29 января в 04:09
Общество

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Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV.
РБК 04:56
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 30 января в 04:13
Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
РБК вчера в 07:23
Общество

Учителя школы в Красноярском крае вынуждены работать в туалете

News.ru 04:27
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Lenta.ru 02:59
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Здоровье

Заболевший коронавирусом гражданин КНР в Забайкалье выздоравливает

Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку.
Известия вчера в 23:19
Общество

Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале

В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
РБК 05:01
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

"Вашингтон" одержал победу над "Оттавой" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:21
Футбол

ЦСКА приобрел защитника «Крыльев Советов»

17-летний центральный защитник подписал с армейским клубом контракт на 3,5 года. Котин является защитником юношеской сборной России.
ProstoProSport вчера в 14:46
Общество

Падение метеора на Урале попало на видео

В Ирбитском районе Свердловской области камера запечатлела падение метеора.
РИА Новости 03:37
Кино

Что посмотреть в кино: от «1917» до «Маленьких женщин»

Собака.ru вчера в 07:15
Происшествия

Петербурженку после приступа эпилепсии увезли в вытрезвитель и избили

Русская Планета 03:14
Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Коммерсантъ вчера в 16:43
Шоу-бизнес

Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
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Кино

Режиссёр первого Silent Hill работает над новой экранизацией хоррора

Игромания.ру 04:16
Политика

ТМК предупредила инвесторов о рисках политических реформ в России

«Любые будущие политические реформы или нестабильность могут привести к неопределенности среди инвесторов и ухудшению общей экономической ситуации, включая бегство капитала и замедление инвестиционной и деловой активности», — пишет ТМК.
РБК 02:50
Политика

Киев подтвердил планы открыть пункт пропуска у Золотого в Донбассе

Украинские власти подтвердили планы организовать пункт пропуска через линию соприкосновения в зоне конфликта на востоке страны в районе населенного пункта Золотое.
Московский Комсомолец вчера в 15:48
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

На своем сайте Минобороны России открыло новый раздел, который посвящается 75-летию Ялтинской конференции лидеров 3 стран антигитлеровской коалиции.
Мой Брянск 30 января в 23:16
Экономика

У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос

У 38% россиян, которые хотели бы получить ипотечный кредит, нет свободных средств на первый взнос, показал опрос Райффайзенбанка, его результаты цитирует РБК.
Forbes 02:43
Происшествия

В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Ведомости вчера в 07:40
Происшествия

Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом

РИА Новости 04:26
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

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Коммерсантъ вчера в 11:49
Происшествия

В Орловской области четыре человека погибли при взрыве на заводе

Как рассказал журналистам советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев, в результате ЧП погибли четыре человека.
RuNews24.ru вчера в 03:55
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец 02:02
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