Экономика

ТАССТАССТариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек

Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2020 года проиндексирован на 16 копеек и составляет 2,2 рубля за километр. Тариф на "Платон" планируется повышать поэтапно, следующая индексация пройдет в феврале 2021 года.
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Тариф «Платона» с февраля повышен до 2,2 руб. за километр

Коммерсантъ03:00

В РФ с 1 февраля подорожает «Платон»

CarsWeek.ru30 января в 01:55

Фуры станут больше платить за проезд

Российская газета30 января в 10:34

«Платон» на днях снова подорожает

Вести.Ru30 января в 06:18

Тариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек

ТАССвчера в 16:35

В России с 1 февраля вновь подорожает плата за «Платон»

SpeedMe30 января в 01:27

В России подорожает «Платон» с 1 февраля

Тарантас Ньюс30 января в 00:53
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После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.
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