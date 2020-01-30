Экономика

ТАССТАССТариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек

Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2020 года проиндексирован на 16 копеек и составляет 2,2 рубля за километр. Тариф на "Платон" планируется повышать поэтапно, следующая индексация пройдет в феврале 2021 года.
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Согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах отмечена наибольшая убыль населения.
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Матыцин прокомментировал приостановление госаккредитации ВФЛА

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На Филиппинах зафиксирована первая смерть из-за коронавируса вне КНР

На Филиппинах зафиксирована первая смерть от нового коронавируса за пределами Китая: скончался 44-летний мужчина.
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Пушков предостерег Белоруссию насчет американской нефти

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике, сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Америка готова полностью обеспечить Белоруссию нефтью.
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В России выявлены первые случаи нового коронавируса

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Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу

Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
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«Пообещал Жиркову привезти из Сербии танк». Большой разговор с Браниславом Ивановичем

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Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
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В Сети на официальном рендере показали Meizu 17 с врезанной камерой

В Сети на официальном рендере показали смартфон Meizu 17 с врезанной камерой, но до сих пор отсутствует информация от производителя о дате презентации этого устройства.
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

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