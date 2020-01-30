Экономика
ТАССТариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек
Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2020 года проиндексирован на 16 копеек и составляет 2,2 рубля за километр. Тариф на "Платон" планируется повышать поэтапно, следующая индексация пройдет в феврале 2021 года.
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Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Происшествия
На борту самолета «Победы» из Челябинска в Москву умер пассажир
На борту лайнера авиакомпании «Победа», прилетевшего из Челябинска во Внуково, скончался пассажир.
Общество
Росстат назвал регионы России с наибольшей убылью населения
Согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах отмечена наибольшая убыль населения.
Происшествия
Задержаны сослуживцы погибшего в Нагорном Карабахе солдата
Трое военнослужащих стали подозреваемыми по делу о неуставных отношениях после смерти срочника Ваграма Авагяна в Нагорном Карабахе, сообщили сегодня следователи.
Спорт
Матыцин прокомментировал приостановление госаккредитации ВФЛА
Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал приостановление государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Общество
На Филиппинах зафиксирована первая смерть из-за коронавируса вне КНР
На Филиппинах зафиксирована первая смерть от нового коронавируса за пределами Китая: скончался 44-летний мужчина.
Политика
Пушков предостерег Белоруссию насчет американской нефти
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике, сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Америка готова полностью обеспечить Белоруссию нефтью.
Здоровье
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Общество
Посольство РФ в Китае назвало число готовых покинуть Хубэй россиян
31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что правительство начнет эвакуацию россиян из Китая.
Политика
Помпео рассказал о выгоде для Казахстана при сотрудничестве с США
Американский госсекретарь Майк Помпео по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане отметил, что деловое партнёрство с США принесёт выгоду для Казахстана.
Политика
Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге, передает «РИА Новости».
Шоу-бизнес
35-летняя звезда Comedy Club Марина Кравец ждет первенца
В ролике заметен уже большой живот 35-летней Марины, которая ждет первенца.
Общество
Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу
Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Футбол
«Пообещал Жиркову привезти из Сербии танк». Большой разговор с Браниславом Ивановичем
Бранислав Иванович / Фото: © РИА Новости / Илья Питалев — И хотя времена поменялись, мой пример доказывает, что и в 24 еще можно очень многому научиться.
Происшествия
В ДТП под Владимиром погибли три человека
Хоккей
Пастрняк вновь обогнал Овечкина в снайперской гонке НХЛ
Шоу-бизнес
Дочь Успенской после скандала пропала на два дня
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
Гаджеты
В Сети на официальном рендере показали Meizu 17 с врезанной камерой
В Сети на официальном рендере показали смартфон Meizu 17 с врезанной камерой, но до сих пор отсутствует информация от производителя о дате презентации этого устройства.
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
В одном из последних интервью бывшая спортсменка, которая не любит посвящать посторонних в свою личную жизнь, неожиданно разоткровенничалась и рассказала о старшем сыне от Шубского 14-летнем Святославе.
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике
В комментариях поклонники пришли в восторг от редкого фото Безруковой в купальнике, и сравнили её с русалкой и морской нимфой, отметив её женственность, очаровательность, и прекрасные лицо и фигуру.
Хоккей
В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей
Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Процесс импичмента Дональду Трампу может закончиться уже сегодня
После 4-х часов, которые отведены обеим сторонам - защите и обвинения, на заключительные выступления, Сенат перейдет к голосованию по вопросу о вызове свидетелей и затребованию документов.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
"Представленные рекомендации учитывают фактические данные, опубликованные специалистами Всемирной организации здравоохранения, китайского и американского центра по контролю за заболеваемостью, а также Европейского Центра по контролю за заболеваемостью в материалах по лечению и профилактике этой инфекции", - сообщили в Минздраве.
Финансы
Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
Газета отметила, что с 31 января Сбербанк снизил ставки вкладов своей базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта (п. п.), в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений.
Общество
Москвичам пообещали морозы на следующей неделе
Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.