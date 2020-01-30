Экономика

ТАССТАССТариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек

Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2020 года проиндексирован на 16 копеек и составляет 2,2 рубля за километр. Тариф на "Платон" планируется повышать поэтапно, следующая индексация пройдет в феврале 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

Тариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек

ТАСС31 января в 16:35

Фуры станут больше платить за проезд

Российская газета30 января в 10:34

В РФ с 1 февраля подорожает «Платон»

CarsWeek.ru30 января в 01:55

«Платон» на днях снова подорожает

Вести.Ru30 января в 06:18

В России с 1 февраля поднимут плату за проезд по федеральным трассам

Pnzdrive30 января в 01:41

В России с 1 февраля вновь подорожает плата за «Платон»

SpeedMe30 января в 01:27

В России подорожает «Платон» с 1 февраля

Тарантас Ньюс30 января в 00:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия 04:19
Хоккей

Опубликовано видео драки вратарей в НХЛ

Видео опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET. «Эдмонтон» разгромил соперника со счетом 8:3.
Взгляд.ру 05:31
Хоккей

Фанаты «Оттавы» скандировали имя Овечкина на матче с «Вашингтоном»

REGNUM вчера в 04:05
Армия и оружие

200 бронемашин и танков: турецкая техника пересекла границу с Сирией

Турецкая боевая техника вошла в Сирию. 200 танков и бронемашин пересекли границу арабского государства еще утром, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:20
Происшествия

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:40
Шоу-бизнес

Больная раком актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь

Сыгравшая в фильме «Экипаж» актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Невские Новости вчера в 12:39
Здоровье

Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Газета.Ru 07:13
Армия и оружие

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
Политика

В ДНР сомневаются, что Киев согласует статус Донбасса до октября

В самопровозглашенной Донецкой народной республике скептически относятся к намерениям Киева согласовать в рамках переговоров по Донбассу в Минске аспекты особого статуса региона к октябрю 2020 года, говорится в сообщении главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, распространенном пресс-службой ведомства.
РИА Новости 07:50
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Здоровье

Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите

Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы.
РБК 06:39
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Музыка

Моргенштерн записал рэп с Иваном Ургантом на «Первом канале»

Актуальные Новости вчера в 04:10
Политика

В Кремле рассказали о трудоустройстве бывших членов правительства

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что все бывшие члены правительства к настоящему времени трудоустроены.
RT на русском 06:56
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой свел татуировки и отправился на конкурс красоты

Сын Елены Яковлевой после сведения со своего тела части татуировок отправился на конкурс красоты.
Актуальные Новости вчера в 05:19
Политика

Писатель Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

BFM.ru 03:00
Общество

Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

РИА Новости 05:35
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru 03:53
Шоу-бизнес

Елена Ханга назвала размер своей пенсии

Вечерняя Москва вчера в 14:40
Политика

Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
RT на русском вчера в 15:54
Кино

Съемки нового сезона сериала «Сваты» начались в Белоруссии

Съемки нового сезона любимого сериала «Сваты» начались только сейчас, хотя были запланированы еще на 2018-ый год.
Экспресс газета 04:11
Общество

Два граничащих с Китаем района Приморья ввели режим ЧС

В двух граничащих с Китаем районах Приморья введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное правительство.
Газета.Ru 06:51
Космос

К МКС планируют присоединить первый частный модуль

Портал Поиск 31 января в 09:32
Общество

Посольство РФ в Китае назвало число готовых покинуть Хубэй россиян

Как ожидается, это произойдет 3-4 февраля. К эвакуации российских граждан из Китая планируется привлечь пять самолетов ВКС России.
Российская газета 06:10
Происшествия

Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице

Газета.Ru вчера в 09:12
Происшествия

В Дагестане пострадали пять человек при обрушении строительных лесов

Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов на строящемся доме в Дагестане.
REGNUM 07:36
Политика

Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции

Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости вчера в 15:26
Происшествия

Пожар в бизнес-центре «Лениздат» в Петербурге ликвидирован

Пожар площадью 200 кв. м происходил на четвёртом этаже здания. Из бизнес-центра эвакуировали пять человек, они не пострадали.
RT на русском 08:18
Экономика

Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
ТАСС 31 января в 13:34
Политика

В Кремле заявили, что визит Нетаньяху был согласован в течение суток

Как заявляет представитель Кремля, визит Нетаньяху был согласован в течение суток за три дня до его приезда.
РЕН ТВ 07:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное