Экономика
ТАССТариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек
Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2020 года проиндексирован на 16 копеек и составляет 2,2 рубля за километр. Тариф на "Платон" планируется повышать поэтапно, следующая индексация пройдет в феврале 2021 года.
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Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Хоккей
Опубликовано видео драки вратарей в НХЛ
Видео опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET. «Эдмонтон» разгромил соперника со счетом 8:3.
Хоккей
Фанаты «Оттавы» скандировали имя Овечкина на матче с «Вашингтоном»
Армия и оружие
200 бронемашин и танков: турецкая техника пересекла границу с Сирией
Турецкая боевая техника вошла в Сирию. 200 танков и бронемашин пересекли границу арабского государства еще утром, передает ТАСС.
Происшествия
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Больная раком актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь
Сыгравшая в фильме «Экипаж» актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Здоровье
Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Армия и оружие
Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Политика
В ДНР сомневаются, что Киев согласует статус Донбасса до октября
В самопровозглашенной Донецкой народной республике скептически относятся к намерениям Киева согласовать в рамках переговоров по Донбассу в Минске аспекты особого статуса региона к октябрю 2020 года, говорится в сообщении главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, распространенном пресс-службой ведомства.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Здоровье
Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите
Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Музыка
Моргенштерн записал рэп с Иваном Ургантом на «Первом канале»
Политика
В Кремле рассказали о трудоустройстве бывших членов правительства
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что все бывшие члены правительства к настоящему времени трудоустроены.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой свел татуировки и отправился на конкурс красоты
Сын Елены Яковлевой после сведения со своего тела части татуировок отправился на конкурс красоты.
Общество
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Шоу-бизнес
Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Политика
Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
Кино
Съемки нового сезона сериала «Сваты» начались в Белоруссии
Съемки нового сезона любимого сериала «Сваты» начались только сейчас, хотя были запланированы еще на 2018-ый год.
Общество
Два граничащих с Китаем района Приморья ввели режим ЧС
В двух граничащих с Китаем районах Приморья введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное правительство.
Космос
К МКС планируют присоединить первый частный модуль
Общество
Посольство РФ в Китае назвало число готовых покинуть Хубэй россиян
Как ожидается, это произойдет 3-4 февраля. К эвакуации российских граждан из Китая планируется привлечь пять самолетов ВКС России.
Происшествия
Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице
Происшествия
В Дагестане пострадали пять человек при обрушении строительных лесов
Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов на строящемся доме в Дагестане.
Политика
Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции
Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Происшествия
Пожар в бизнес-центре «Лениздат» в Петербурге ликвидирован
Пожар площадью 200 кв. м происходил на четвёртом этаже здания. Из бизнес-центра эвакуировали пять человек, они не пострадали.
Экономика
Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Политика
В Кремле заявили, что визит Нетаньяху был согласован в течение суток
Как заявляет представитель Кремля, визит Нетаньяху был согласован в течение суток за три дня до его приезда.