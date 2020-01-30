Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваТариф системы «Платон» вырос на 16 копеек

Ранее в Минтрансе России заявляли, что индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%. Система "Платон" заработала в России с 15 ноября 2015 года.
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Тариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек

ТАСС31 января в 16:35

Фуры станут больше платить за проезд

Российская газета30 января в 10:34

«Платон» на днях снова подорожает

Вести.Ru30 января в 06:18

В РФ с 1 февраля подорожает «Платон»

CarsWeek.ru30 января в 01:55

В России с 1 февраля поднимут плату за проезд по федеральным трассам

Pnzdrive30 января в 01:41

В России с 1 февраля вновь подорожает плата за «Платон»

SpeedMe30 января в 01:27

В России подорожает «Платон» с 1 февраля

Тарантас Ньюс30 января в 00:53
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Футбол

Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар получил желтую карточку по необычной причине, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 07:17
Здоровье

В Чите опровергли сокрытие диагноза от больного коронавирусом

Главный врач Забайкальской краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук опроверг заявление госпитализированного с коронавирусом гражданина Китая о том, что от пациента скрывали диагноз.
RT на русском 09:50
Биатлон

Халили стал вторым в гонке преследования на юниорском ЧМ

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили занял второе место в гонке преследования на 12,5 км на юниорском чемпионате мира в Швейцарии.
РИА Новости 09:38
Футбол

Холанд установил рекорд Бундеслиги

Sport24.ru вчера в 12:30
Политика

В ГД оценили идею патриарха Кирилла упомянуть бога в Конституции

В Госдуме прокомментировали идею патриарха Кирилла изменить преамбулу конституции России, добавив в нее упоминание бога.
Газета.Ru вчера в 16:42
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

Бабушка мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых бросили в московском аэропорту Шереметьево, получила угрозы от их отца и написала заявление в полицию.
ТАСС вчера в 01:47
Шоу-бизнес

Лена Миро обвинила МакSим в алкоголизме

Блогер Лена Миро высказалась о том, что певица МакSим уходит со сцены.
Рамблер 08:35
Футбол

«Ростов» поздравил Карпина с днем рождения

Спорт-Экспресс 06:03
Общество

В Великобритании полиции удалось найти владельца «Кольца всевластья»

Полиция Северного Йоркшира опубликовала на своей странице в соцсети объявление о поиске владельца серебряного кольца, копии украшения из кинотрилогии "Властелин колец", благодаря этому хозяин был найден.
РИА Новости 31 января в 21:01
Происшествия

В Москве в результате ДТП погибли два человека

Два человека погибли, еще один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:46
Происшествия

Землетрясение произошло в Алтайском крае

Интерфакс 05:18
Происшествия

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:40
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Экономика

Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
ТАСС 31 января в 13:34
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости 09:44
Общество

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru 05:57
Политика

Британские дипломаты сторонятся европейских коллег

Как стало известно, глава МИД Великобритании Доминик Рааб разослал инструкцию членам британских дипмиссий в ЕС, в которой говорится, что они должны «занять позицию представителей независимой, уверенной в себе страны» и «садиться отдельно» от европейских дипломатов на всех международных встречах, при этом Рааб подчеркнул, что «мы не допускаем, чтобы ЕС не позволило нам высказываться», сообщает ST.
Журналистская правда 05:32
Происшествия

В Санкт-Петербурге ликвидирован пожар в бизнес-центре «Лениздат»

Газета.Ru 09:17
Общество

В Евросоюзе изменились правила получения виз

Со 2 февраля изменились правила выдачи краткосрочных виз Европейского союза.
Российская газета 01:34
Общество

NYT рассказала о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret

Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит фирма по продаже женского нижнего белья и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало факты сексуального домогательства к моделям.
Известия вчера в 23:41
Технологии

Беспроводную зарядку для смартфона создают в России

Российские разработчики создали уникальную беспроводную зарядку для смартфона.
МедиаПоток 05:38
Происшествия

Задержан организатор вечеринки в новосибирском кафе, где рухнула крыша

В Новосибирские задержан организатор ночной вечеринки в кафе, где в результате обрушения крыши погиб человек.
МИР 24 03:22
Шоу-бизнес

«Она меня душила»: дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ заявила, что мать над ней издевалась.
РИА Новости вчера в 17:02
Финансы

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Коммерсантъ 03:40
Футбол

Зинченко рассказал об интересе «Зенита»

Евро-футбол.ру 07:16
Хоккей

Тренер «Вашингтона» восхитился достижением Овечкина

Главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Тодд Рирден прокомментировал достижение капитана команды Александра Овечкина, который, оформив дубль в матче против "Оттава Сенаторз" (5:3), догнал и перегнал легендарного канадца Марка Мессье по заброшенным шайбам за всю историю лиги в регулярных чемпионатах.
ProstoProSport вчера в 04:21
Общество

Около 130 россиян покинут Хубэй во время эвакуации из-за коронавируса

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил привлечь самолеты Воздушно-космических сил к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных новым коронавирусом.
РЕН ТВ 04:27
Общество

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
РИА Новости вчера в 04:10
Политика

Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
RT на русском 08:49
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