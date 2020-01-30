Экономика
Говорит МоскваТариф системы «Платон» вырос на 16 копеек
Ранее в Минтрансе России заявляли, что индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%. Система "Платон" заработала в России с 15 ноября 2015 года.
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Футбол
Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар получил желтую карточку по необычной причине, сообщает "Спорт-Экспресс".
Здоровье
В Чите опровергли сокрытие диагноза от больного коронавирусом
Главный врач Забайкальской краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук опроверг заявление госпитализированного с коронавирусом гражданина Китая о том, что от пациента скрывали диагноз.
Биатлон
Халили стал вторым в гонке преследования на юниорском ЧМ
Российский биатлонист Саид Каримулла Халили занял второе место в гонке преследования на 12,5 км на юниорском чемпионате мира в Швейцарии.
Футбол
Холанд установил рекорд Бундеслиги
Политика
В ГД оценили идею патриарха Кирилла упомянуть бога в Конституции
В Госдуме прокомментировали идею патриарха Кирилла изменить преамбулу конституции России, добавив в нее упоминание бога.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает
Бабушка мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых бросили в московском аэропорту Шереметьево, получила угрозы от их отца и написала заявление в полицию.
Шоу-бизнес
Лена Миро обвинила МакSим в алкоголизме
Блогер Лена Миро высказалась о том, что певица МакSим уходит со сцены.
Футбол
«Ростов» поздравил Карпина с днем рождения
Общество
В Великобритании полиции удалось найти владельца «Кольца всевластья»
Полиция Северного Йоркшира опубликовала на своей странице в соцсети объявление о поиске владельца серебряного кольца, копии украшения из кинотрилогии "Властелин колец", благодаря этому хозяин был найден.
Происшествия
В Москве в результате ДТП погибли два человека
Два человека погибли, еще один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Происшествия
Землетрясение произошло в Алтайском крае
Происшествия
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Экономика
Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Общество
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Политика
Британские дипломаты сторонятся европейских коллег
Как стало известно, глава МИД Великобритании Доминик Рааб разослал инструкцию членам британских дипмиссий в ЕС, в которой говорится, что они должны «занять позицию представителей независимой, уверенной в себе страны» и «садиться отдельно» от европейских дипломатов на всех международных встречах, при этом Рааб подчеркнул, что «мы не допускаем, чтобы ЕС не позволило нам высказываться», сообщает ST.
Общество
В Евросоюзе изменились правила получения виз
Со 2 февраля изменились правила выдачи краткосрочных виз Европейского союза.
Общество
NYT рассказала о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret
Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит фирма по продаже женского нижнего белья и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало факты сексуального домогательства к моделям.
Технологии
Беспроводную зарядку для смартфона создают в России
Российские разработчики создали уникальную беспроводную зарядку для смартфона.
Происшествия
Задержан организатор вечеринки в новосибирском кафе, где рухнула крыша
В Новосибирские задержан организатор ночной вечеринки в кафе, где в результате обрушения крыши погиб человек.
Шоу-бизнес
«Она меня душила»: дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ заявила, что мать над ней издевалась.
Финансы
Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Футбол
Зинченко рассказал об интересе «Зенита»
Хоккей
Тренер «Вашингтона» восхитился достижением Овечкина
Главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Тодд Рирден прокомментировал достижение капитана команды Александра Овечкина, который, оформив дубль в матче против "Оттава Сенаторз" (5:3), догнал и перегнал легендарного канадца Марка Мессье по заброшенным шайбам за всю историю лиги в регулярных чемпионатах.
Общество
Около 130 россиян покинут Хубэй во время эвакуации из-за коронавируса
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил привлечь самолеты Воздушно-космических сил к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных новым коронавирусом.
Общество
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Политика
Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.