Экономика
ТАССТариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек
Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2020 года проиндексирован на 16 копеек и составляет 2,2 рубля за километр. Тариф на "Платон" планируется повышать поэтапно, следующая индексация пройдет в феврале 2021 года.
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Футбол
Антон Миранчук показал фото травмированной ноги
24-летний российский футболист показал свою травмированную ногу.
Общество
В День сурка сурок Фил предсказал американцам раннюю весну
Сурок по кличке Фил, ежегодно предсказывающий в США время наступления весны, нагадал американцам скорое окончание зимы.
Транспорт
Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем
Россия на фоне распространения коронавируса приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем, говорится в заявлении РЖД.
Политика
Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей
Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.
Хоккей
Свечников забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Авто
АвтоВАЗ готовит место под производство новой Lada Granta
Согласно информации группы « For Friends & Для Друзей » в социальной сети «ВКонтакте», летом текущего года на предприятии АвтоВАЗ в Тольятти начнется расчистка места под производство новой Lada Granta.
Политика
Захарова прокомментировала заявления в Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления руководства Эстонии о том, что Тартуский мирный договор 1920 года с Россией продолжает действовать.
Недвижимость
Торговля теряет посетителей
Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м) в Москве в период с 15 декабря по 30 января для расположенных в торговых центрах fashion магазинов сократился на 3% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Watcom group.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Футбол
Роналду вышел на третье место в истории футбола по числу голов
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил дубль в матче 22-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины" (3:0). Оба мяча португалец забил с пенальти.
Религия
В Черногории проходит самое массовое шествие в защиту Сербской церкви
В Подгорице проходит самое массовое до сих пор шествие и молебен в защиту Сербской православной церкви.
Шоу-бизнес
Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем
Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова в Instagram сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в прошлом году.
Общество
Виктория Боня стала гостьей церемонии вручения премии BAFTA-2020
2 февраля Виктория посетила церемонию вручения премии BAFTA-2020.
Здоровье
Минздрав проверит больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом
Министерство здравоохранения России поручило проверить условия оказания медицинской помощи в инфекционной больнице Читы из-за жалобы гражданина Китая с коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва
Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
Общество
Более 70% россиян выразили желание сменить профессию
Почти три четверти опрошенных россиян выразили желание сменить профессию.
Гаджеты
Рассекречен ряд параметров будущего процессора Intel Core i5
Неоднократно сообщалось о планах Intel в скором времени выпустить ряд мощных мобильных чипов Core i5-10300H и Core i7-10750H.
Авто
УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» благодаря дублю Мирзова
Происшествия
Уральский хоккеист Панарин раскритиковал «Аэрофлот» и Шереметьево за инцидент с гибелью животных
«Что за нелюди у вас работают», — написал в подписи к фотографии Панарин, указав аккаунты «Аэрофлота» и аэропорта Шереметьево.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Гаджеты
Европарламент проголосовал за введение единого разъёма для зарядки
Речь шла о Европе, где снова рассматривали вопрос о введении единого стандарта зарядки для всех мобильных устройств.
Шоу-бизнес
Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный
Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Теннис
Джокович стал победителем Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир Australian Open - 2020.