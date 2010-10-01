Экономика

ТАССТАССТариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек

Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2020 года проиндексирован на 16 копеек и составляет 2,2 рубля за километр. Тариф на "Платон" планируется повышать поэтапно, следующая индексация пройдет в феврале 2021 года.
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