Экономика
ТАССТариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек
Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2020 года проиндексирован на 16 копеек и составляет 2,2 рубля за километр. Тариф на "Платон" планируется повышать поэтапно, следующая индексация пройдет в феврале 2021 года.
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Для водителей большегрузов проезд по федеральным трассам подорожает уже сегодня
Эхо Москвывчера в 01:00
Плата за проезд тяжелых грузовиков по федеральным трассам вырастет до 2,2 рублей
Кубань 2431 января в 02:33
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