Экономика
ТАССТариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек
Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2020 года проиндексирован на 16 копеек и составляет 2,2 рубля за километр. Тариф на "Платон" планируется повышать поэтапно, следующая индексация пройдет в феврале 2021 года.
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Для водителей большегрузов проезд по федеральным трассам подорожает уже сегодня
Эхо Москвывчера в 01:00
Плата за проезд тяжелых грузовиков по федеральным трассам вырастет до 2,2 рублей
Кубань 2431 января в 02:33
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Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии
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Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
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Количество зараженных новым коронавирусом в США выросло до 11 человек, сообщили в системе здравоохранения Калифорнии.
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Twitter Футбольный клуб "Зенит-2" опубликовал в своем Twitter фотографию, которую команда сделала на сборе в Турции.
Транспорт
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В сообщении пресс-службы говорится, что в целях предупреждения проникновения на территорию России новой коронавирусной инфекции, с 00 часов 00 минут по московскому времени 3 февраля 2020 года будет временно приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР.
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Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
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Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» совместно с Министерством здравоохранения работает над тем, чтобы вернуть возможность продажи лекарств с автолавок.
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Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 350 человек
В провинции Хубэй отмечается самая острая эпидемиологическая ситуация в связи со вспышкой коронавируса, на данный регион приходится основная часть случаев заболевания — при том, что во всем Китае болеют менее 15 тысяч человек, сообщает Reuters.
Общество
Китайские биржи открылись обвалом
Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
Технологии
Apple и Google предложено поработать на удаленке
Иностранных разработчиков попросят очистить смартфоны для российских приложений Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ.
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Дочь Успенской обвинила мать в нападении
Единственная дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала, что мать над ней издевалась.
Происшествия
В Новосибирске задержали организатора вечеринки в рухнувшем кафе
В Новосибирске задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в организации развлекательного мероприятия в кафе, где в ночь на 2 февраля обрушилась кровля на площади 240 кв. м. Дело по факту случившегося возбуждено по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Экономика
В Кургане провалили годовой план приватизации
Еще один объект (здание на улице Климова, 25) исключен из плана приватизации, так как его передали в безвозмездное пользование Курганской епархии.
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Игра стала первой для «Лейкерс» после трагической гибели легендарного защитника Коби Брайанта.
Здоровье
Граждан КНР, прибывающих в Приамурье, будут сажать на карантин
На внеочередном заседаним областной санитарно-противоэпидемической комиссии обсудили новые меры профилактики по недопущению коронавируса на территорию Приамурья.
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Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
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Продажи Sony PlayStation 5 начнутся намного раньше ожидаемого, но предвидится дефицит
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Общество
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