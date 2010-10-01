Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2020 года проиндексирован на 16 копеек и составляет 2,2 рубля за километр. Тариф на "Платон" планируется повышать поэтапно, следующая индексация пройдет в феврале 2021 года.

Экономика Торги на китайских биржах открылись обвалом котировок Торги на фондовых биржах Китая в понедельник, 3 февраля, открылись падением котировок более чем на 8%. Площадки возобновили торги после длительных новогодних праздников.

Технологии Apple и Google предложено поработать на удаленке Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

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Кино Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9» Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Политика Иранский пилот сообщал диспетчеру о пущенной в украинский Boeing ракете Один из пилотов самолета иранской авиакомпании "Асеман Эйрлайнз" видел момент авиакатастрофы украинского Boeing в небе над Тегераном, о чем сообщил авиадиспетчеру, запись переговоров публикует ТСН.

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Общество Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Политика Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.